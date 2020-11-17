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HKÜ ile Kalyon PV iş birliğinde ilk eğitim

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Kalyon PV arasında kurumsal eğitim işbirliği kapsamında ilk eğitim gerçekleştirdi.

Kalyon PV Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Damlasu Temizel, “Ekip Yönetimi ve Entegrasyonunda Etkili İletişim Teknikleri” konusunu ele aldı.


Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak yenilik, girişim ve inovasyon odaklı kurulan HKÜ ile Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV arasında yapılan işbirliğine dayalı organize edilen kurumsal işbirliği eğitimlerine start veridi. Gruplar halinde gerçekleşen eğitimde Temizel; Ekipler evreninde etkin iletişim rotası oluşturma, stratejik iletişim yönetimi ve kurumsal düzeyde ekip entegrasyonu uygulamaları konularında detaylı bilgiler aktardı.


Kalyon PV Ar-Ge Merkezinin ev sahipliği yaptığı ve iki gün süren etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. Ar-Ge ve kurumsal eğitim işbirliği kapsamında eğitimler devam edecek.

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