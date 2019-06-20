HKÜ İzmir'de rehber öğretmenlerle buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye'nin dört bir yanında seminerlerine devam ediyor. Öğrencilere çeşitli seminerler düzenleyen HKÜ, bu kez İzmir'de rehber öğretmenlerine yönelik bir seminer düzenledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlenen; “Mesleki Gelişim Akademisi Çalışmaları” konulu seminere konuşmacı olarak HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ve HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, “Öğretmenlikte Denge Arayışları” ve Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Pozitif Genç Gelişimi” konulu sunumu katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

“Teknolojinin bizi esir almaması gerekiyor”

Özge Hacıfazlıoğlu, “Öğretmenlikte Denge Arayışları” konulu sunumunda dijital çağda doğan çocuklara öğretmenlik yapmanın zorluğundan bahsederek, “Öğrencinin ve ailesinin hayatına dokunan teknoloji değil, biz öğretmenleriz. Teknolojinin bizi esir almaması gerekiyor. Biz öğretmenler olarak bir ahenk içinde çalışmalıyız” diyerek öğretmenliğin meşakkatli ama keyifli bir meslek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında rehber öğretmenlerin tüm meslek hayatlarının, başkalarına yardım etmek ve yol göstermekle geçtiğini söyleyen Hacıfazlıoğlu, denge modelleri üzerine konuşarak dengenin, tamamlayıcı denge, ödün vermeye dayalı denge ve çalışmaya dayalı dengeden geçerek son aşamada bağlantısızlığa ulaştığını belirtti. Denge temalarına da değinen Hacıfazlıoğlu, araştırma, öğretim ve lider olarak dengeyi sağlamak ile özel yaşam ve iş hayatındaki dengeyi sağlamanın aile dinamikleri ve sorumluluklarına bağlı olduğunun altını çizdi. “Dengeli öğrenci, dengeli öğretmen ve yöneticilerden geçer. Öğrencilerin ruhunu beslerken kendi ruhumuzu beslemeyi de unutmamamız gerekiyor” diyen Prof. Dr. Hacıfazlıoğlu, öğretmenler için dezavantajlı bölgede çalışmak kadar maddi anlamda hiç bir zorluk çekmeyen öğrencilerin bulunduğu okullarda çalışmanın da zorluğundan bahsetti.

Hacıfazlıoğlu'nun ardından “Pozitif Genç Gelişimi” konusunda bilgi ve görüşlerini paylaşan Yaşar Özbay, yaşam koşullarının zorlu olduğu durumlarda gençlerin normal gelişimlerini desteklemek adına risk gruplarıyla çalışıldığını ifade ederek, “Bu durumda önemli olan onların içinde bulunduğu zorlu koşullar değil, bizim onlara nasıl katkı sağladığımızdır” dedi.

“Tarihe geçen herkesin bir zorlanma hikayesi vardır”

Türkiye'de nüfusun yüzde 16,1'inin gençlerden oluştuğunu söyleyen Özbay, yapılan araştırmalarda gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayat doyum hallerinin düşük çıktığını vurgulayarak “Bu nedenle gençlerin pozitif gelişimine katkı sunmak adına bu konuda topyekûn ve ekonomik önlemler almak zorundayız. Genç nüfus, ülkemiz için büyük bir kaynak” şeklinde konuştu.

Tarihte iz bırakan insanların yaşam hikayelerini incelediğini söyleyen Özbay, “Tarihe geçen herkesin bir zorlanma hikâyesi vardır. Çocuklarımız ve gençlerimiz adına, onların içinde bulunduğu zorlukları avantaja çevirerek onlara sorumluluk vermeli ve güçlü yanlarını beslemeliyiz. Yapılan araştırmalara göre çocuklar, eğitimin içindeyse, sağlıklı bir ailede yetişiyorsa ve iyi arkadaşlara sahipse suçtan uzak duruyor. Bu sayede de pozitif genç gelişimini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbay, çocukların eğitimin içinde olmasının onları suçtan uzak tutmak için en etkili yol olduğunu belirtti. Farkımızı ortaya koymak zorundayız, hepimizin bir hikayesi olmak zorunda” şeklinde rehber öğretmenlere seslenen Özbay, başarısızlıktan öğrenmenin ve pes etmemenin öneminden bahsederek, başarısızlığı deneyim olarak algılayıp hatalarından öğrenen herkesin başarıya ulaşabileceğini söyledi.

Genç gelişiminin özelliklerinin yeterlik, güven, bağlılık, karakter, ilgi, yardım ve katkıdan geçtiğini kaydeden Özbay, gençlerin daha katılımcı ve daha sosyal olmaya yöneltilmesi için içsel motivasyonlarının artırılarak onlara özgüven aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programın sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ve Prof. Dr. Yaşar Özbay'a katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.