HKÜ Kampüsü öğrencileri ile yeniden buluştu

Pandemi sürecinde, dünya üzerinde insanların nasıl yaşayacağı ve nasıl eğitim alacağına dair arayışlar sürerken, “Yerleşkede Yaşamın Doyuruculuğu” alanında ödül alan HKÜ, öğrencilerine sağlıklı ve kaliteli eğitim alacakları bir ortam sunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar Dönemini uzaktan sürdüren HKÜ öğrencileri, 2020-2021 Güz Döneminde, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeren “HİBRİT” olarak adlandırılan sistem ile eğitim-öğretime başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine vakit kaybetmeden başlayan HKÜ Öğrencileri, “HİBRİT” eğitim modelinin avantajlarını yaşıyor. Uzaktan eğitimi tercih eden öğrenciler eğitimini çevrimiçi sürdürürken, yüz yüze eğitimi seçerek kampüse gelen öğrenciler ise üniversitelerine ve arkadaşlarına kavuşarak çifte mutluluk yaşadı. HKÜ'de yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerin yanı sıra, üniversite hayatına merhaba diyen yaklaşık 1500 yeni öğrenci de “İNT100 Üniversite Hayatına Giriş” dersine katılarak üniversite hayatına adım attı.

“Kampüs öğrencilerle hayat buldu”

Kampüsün öğrencilerle yeniden hayat bulduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Yaşamın sürdürülebilmesi için insanların her zaman umutlu olması gerektiğini düşünenlerdenim. Zorlu süreçler bize her zaman yeni şeyler öğretip farklı deneyimler yaşamamızı sağlar. Bu deneyimler içinde çözüm üretebilen, sorunların bir parçası olmak yerine problemi araştırmayı tercih eden bireyler, geleceğini aydınlatmak için önemli bir adım atmış olacaktır. Biz bu sürece başlamadan önce problemlerimizi, çözümlerimizi en ince ayrıntısına kadar düşündük ve üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizin de yoğun talepleri doğrultusunda Üniversitemizi çevrimiçi destekli yüz yüze (HİBRİT) eğitim modeli ile açma konusunda karar verdik. Çok da güzel geri bildirimler aldık. Üniversitemizin sosyal ve fiziksel alanlarının genişliğini ve büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, bu işi yapabileceğimize inandık. Tüm önlemler öğrencilerimiz için alındı. Şu ana kadar da olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Üniversitemizin öğrencilerle renklendiğini, onların hamdolsun üniversite hayatlarına yeniden kavuşmuş olmalarının mutluluğunu gördükçe bizler de seviniyoruz. Öğrencilerimiz hak ettikleri üniversite hayatlarını, yeşille dost ve doğa ile iç içe olan kampüsümüzde inşallah sağlıkla sürdürecekler” dedi.