HKÜ Öğrenci Kulüplerinden Elazığ'a uzanan yardım eli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yönetimi desteği ve HKÜ Öğrenci Kulüplerinin girişimiyle organize edilen gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu “Elazığ için Yardım Aracı”, deprem bölgesi Elazığ'a ulaşmak üzere, HKÜ'den yola çıktı.

HKÜ Yönetiminin verdiği destek ve öğrenci kulüplerinin bir araya gelerek oluşturduğu insani yaşam malzemeleri, AFAD Gaziantep İl Müdürü Bekir Şen'in katılımıyla yardım aracına yüklendi. Gıda malzemeleri ve insani yaşam malzemelerini taşıyan yardım aracı, HKÜ'den Elazığ'a gitmek üzere kampüsten hareket etti. HKÜ Yönetimi ve öğrencilerden oluşan yardım ekibi ise Elazığ'da stant kurarak hem insani yaşam malzemelerini dağıttı hem de depremzedelere destek oldu.

“Dualarımız sizinle”

Bir TV kanalına telefonla bağlanarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına bağışta bulunan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Elazığ'a gönderilen yardım aracı ile ilgili, “Üniversitemiz bünyesinde ki tüm öğrenci kulüplerimizin desteğiyle hazırlanan yardımları, Elazığ'a gönderiyoruz. Ülkemiz adına yardım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Elazığlı olan öğrencilerimize, ailelerine, aile dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Dualarımız sizinle” dedi.

“Depreme seyirci kalmayan tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum”

Elazığ depremi ve yardımları ile ilgili olarak konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, “Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi birçok yakın ili etkileyen depremde, üzücü can kayıpları yaşandı ve bir sürü insan mağdur oldu. Türkiye, birbirine kenetlenip birlik beraberliğini kanıtladı ve dört bir yandan Elazığ'a yardım eli uzanmaya başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrenci kulüplerimiz de deprem bölgesine ulaşmak üzere yardım malzemelerinin bulunduğu bir yardım aracı hazırladı. Öncelikle toplumsal olaylara duyarlı olan ve kısa zaman önce yaşanan depreme seyirci kalmayarak yoğun çaba sarf eden öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. Bizler de yardım ekibine katılarak Elazığ'a bu süreçte destek olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.