HKÜ öğrencileri Romanyalı profesör gözünden barak kültürünü tanıtıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, workshop (fikir üretme toplantısı) kapsamında Romanyalı Profesör Ovidiu Georgescu'yu ağırladı. HKÜ Öğrencilerine kısa film hakkında konferans veren Ovidiu, teknik eğitimin ardından uygulamalı kısa film çekimi için Gaziantep'in Teketaşı köyünü ziyaret etti.

HKÜ İletişim Fakültesi Cep Sinemasında gerçekleştirilen workshop'ta teorik ve pratik eğitim bir arada verildi. Workshop'un ilk gününde Ovidiu Georgescu, ‘'The Appentice Film Director A Cinematic Guideline to Developing Your Short Film” adlı sunumu ile öğrencilerle buluştu. Deneyim ve bilgilerini öğrencilerle paylaşan Ovidiu, iletişim fakültesi öğrencilerinin çektiği kısa filmleri izledi. Filmler hakkında teknik bilgileri öğrencilere aktaran Ovidiu, daha iyi kısa film nasıl çekilebilir, kısa film çekmek için kılavuzunuzun ne olması gibi gerekir gibi soruları öğrencilerin kendi kendilerine sorarak bulmaları gerektiğini söyledi.

Öğrenciler barak kültürünü yaşadı

Dopdolu içeriğiyle beş gün süren ve yoğun katılımın olduğu keyifli kısa film atölyesinin dördüncü gününde öğrenciler, HKÜ İletişim Fakültesi Akademik Kadrosu ve Profesör Ovidiu Georgescu ile birlikte kısa film çekimi için uygulama gezisine çıktı. Gezi kapsamında Gaziantep'in Karkamış İlçesine bağlı büyük Barak Ovası alanında bulunan ve meşhur Barak Kültürünün hala yaşatıldığı Teketaşı köyünü ziyaret eden ekip, köyün ozanlarıyla röportaj yapıp barak kültürü hakkında bilgiler aldı. Katılımcılar röportaj sonrası köy odasının geleneklerinden biri olan Barak havalarını bağlama eşliğinde ozanlardan dinledi. Bazı eski kavim inançlarına bağlı olarak yapılan yeşil renkteki dövme kültürünün de yaşatıldığı köyde, dövmeli kadınlarla çekim yapıldı.

Kültür belgeseli tadında kısa film atölyesi

Yaklaşık kırk beş kişilik ekibin katıldığı gezide eğlenceli dakikalar yaşandı. HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. B. Bülent Küçükerdoğan, köy ozanına HKÜ adına plaket ve hediye takdim etti. ”The Appentice Film Director A Cinematic Guideline to Developing Your Short Film” konulu workshopun konuğu olan Romanyalı Prof. Dr. Ovidiu Georgescu'ya ise Bülent Küçükerdoğan tarafından Gaziantep Kültürüne ait bakır işlemeli kahve fincan seti hediye edildi. Bir kültür belgeseli tadında röportajların yapıldığı kısa film atölyesi gezisi, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.