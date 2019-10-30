HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi İdari Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında,“Geleceğimiz çiçek açsın” isimli projeyle, Gaziantep'te bulunan;İbni Sina Anaokulunu okuma köşesi ve eğitimci oyuncaklarla donattı.

Sosyal Sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren HKÜ, geçen yıllarda olduğu gibi bu senede anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. HKÜ İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından yapılan ve 17 öğrencinin katıldığı projede, İbni Sina Anaokulu yeniden düzenlendi. Proje için yaklaşık iki hafta çalışan öğrenciler,çeşitli eğitimci oyuncaklar ve belirli kırtasiye malzemeleri alarak anaokulunda bulunan minik öğrencilerin sınıfına bıraktı. Ayrıca anaokulunda belirli köşelerin eksik olduğunu tespit eden üniversite öğrencileri,sınıfa bir okuma köşesi yaptı. Proje boyunca bazı firmalardan da sponsorluk alan proje gönüllüleri sınıfın halılarını da yeniledi. Yenilenen sınıflarına gelen anaokulu öğrencileri gördükleri manzara karşısında mutlu oldu.

“Okul öncesi eğitim bireyin tüm hayatı boyunca büyük önem taşıyor”

“Geleceğimiz Çiçek Açsın” projesinde öğrencilerine destek olan HKÜ İktisadi İdari Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üye. Zeynep Köse, öğrenmenin en yoğun olduğu bir dönem olan okul öncesi eğitimin bireyin tüm hayatı boyunca büyük önem arz ettiğini söyleyerek: ”Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için okul öncesi eğitimin önemi aşikardır. Ülkelerin gelişmesi için de eğitim oldukça önemlidir. Bunun için uzun vadede iyi bir eğitimin sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması için okul öncesi eğitimin iyi verilmesi gerektiği bilinciyle bu yola çıktık. Bununla birlikte öğrencilerimiz gerek sponsor bularak gerek de kendi çabalarıyla anaokulunu donatmaya çalıştı. Sınıfta eğitim açısından eksik olan yerler öğrencilerimiz tarafından tespit edilip onarıldı. Ayrıca okul öncesi eğitiminde gerekli olan materyaller, oyuncaklar ve eğitim malzemeleri gibi araç gereçler öğrencilerimiz tarafından büyük bir gönüllükle minik öğrencilere verildi. Onların mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu etti. Buna benzer projeleri öğrencilerimizle beraber yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.