HKÜ öğrencilerinden minik öğrencilere anlamlı sürpriz

Öğr. Üyesi Nuri Can Aksoy'un mezun öğrencisi Ayşe Maviş'in öğretmenliğini yaptığı Şanlıurfa Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu öğrencilerine, kitap ve ayakkabı desteği sağlayarak minik öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

HKÜ Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can Aksoy'un yürüttüğü “Sınıf Yönetimi” dersi kapsamında, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri, Şanlıurfa Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu sınıf öğretmeni ve Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can Aksoy'un Bayburt Üniversitesinden mezun öğrencisi olan Ayşe Maviş'i konuk etti. Deneyimlerini Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine anlatan Ayşe Maviş, görev yaptığı okulun durumunu da öğrenciler ile paylaştı. Ayşe Maviş'in ifadeleri sonrası HKÜ Eğitim Fakültesi Öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak hemen harekete geçti. Gönüllülük esaslı başlatılan proje kapsamında Nuri Can Aksoy ve öğrenciler tarafından kitap toplama kampanyası yapıldı. Aynı zamanda Şanlıurfa Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu sınıfı öğrencilerinin ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba sarf eden öğrenciler, hayırseverlerin kapısını çalarak ilkokul için gerekli yardımı topladı.

İlkokul öğrencilerine mektup yazdılar

Proje gerçekleştirirken, Şanlıurfa Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu öğrencilerine mektup yazan HKÜ Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, minik öğrencilerin hayatlarındaki hedeflerini belirlemeleri gerektiğini söylerken, güzel temennilerde bulundu. Şanlıurfa Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu öğrencilerinin aileleri, proje sonrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine memnuniyetlerini iletti.