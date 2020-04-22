HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan'dan 23 Nisan mesajı

Dr. M. Hanifi Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını büyük bir gurur ve umutla karşıladıklarını ifade eden Rektör V. Prof. Dr. Hanifi Aslan, ”23 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin yediden yetmişe bütün fertlerinin oluşturduğu irade ve direnişle elde edilen zaferlerin sonucunda açılan Birinci Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin millet iradesine dayalı olarak kuruluşunun temelini teşkil eder. Ülkenin dört bir yanından gelen ve hemen hemen bütün toplum kesimlerini temsil eden milletvekillerinden oluşan Birinci Mecliste, memleketimizin bütün meselelerinin konuşulup tartışılmış ve karara bağlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve ilk çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının büyük bir sevinç içinde milletin hakimiyeti bilincinin kazanılmasında ve yerleşmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Her yıl büyük bir coşku içinde kutladığımız bayramımızı, bu yıl küresel problem haline gelen korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde, balkonlarımızda, bahçelerimizde bayraklarımız ellerimizde İstiklal Marşımızı okuyarak kutlayacağız. Tarih boyunca zaman zaman yaşanan böyle olaylar geçicidir; yeter ki bizler tedbirlerimizi alıp güzel günlerin gelmesi için dua ederek bekleyelim. Bu duygu ve düşüncelerle; bir an önce sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ederek çocuklarımıza bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimiz çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.