HKÜ Türkiye'nin dört bir yanında üniversite adayları ile buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Eğitimin Hayat Boyu Seninle” sloganı ile Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Üniversite Eğitim ve Tercih Fuarlarına katılmaya devam ediyor.

Üniversite adaylarına desteğini sürdüren HKÜ bu bağlamda Ankara, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, İskenderun, Mersin ve Adana gibi önemli yerlerde eğitim ve tercih fuarlarına katıldı. Üniversite adaylarına, tek çatı altında birçok üniversiteye ulaşma imkanı sunan “Eğitim Fuarlarında” HKÜ'de yerini aldı. Türkiye genelinde vakıf ve devlet üniversiteleri, meslek yüksekokulları ve yurt dışından üniversiteleri bir araya getiren eğitim fuarlarında adaylar; daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

HKÜ her yerde

Türkiye genelinde birçok şehirde düzenlenen eğitim fuarlarına katılan HKÜ, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin uğrak noktası oldu. Ankara, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, İskenderun, Mersin ve Adana illerinde gerçekleşen fuarlara etkin katılım sağlayan HKÜ, adaylara tercihleri konusunda yol gösterdi. Eğitim ve tercih fuarına gelen üniversite adayları; fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı.

Öğretim üyeleri ve tanıtım uzmanları ile yüz yüze görüşme imkanı bulan ve her türlü sorularına cevap alan üniversite adaylarına, çeşitli hediyeler verildi.