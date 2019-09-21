HKÜ Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan “TEKNOFEST; İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”nde yerini aldı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen festival, binlerce ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

HKÜ, teknoloji takımı ile Teknofest'te

HKÜ'nün teknolojik ürünler geliştiren akademisyen, öğrenci ve girişimcilerinden oluşan Teknoloji Takımı ile katılım sağladığı etkinlikte festival konseptine uygun ürünler HKÜ standında sergilendi. Tamamen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nde üretilen elektrikli motosiklet (E-Bike), sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, çeşitli oyunlar, nesnelerin interneti teknolojisi (IoT), yapay zeka ürünleri gibi çeşitli çözümler standda sergilendi.

HKÜ akademisyen, öğrenci ve girişimcileri tarafından geliştirilen; Gemi Üstü Köprü Simülatörü, İş Makinesi Simülatörü, MINEVR-Madencilik Simülasyonu, Sanal Bakım Eğitim Sistemi, Kestirimci Bakım Simülasyonu, Dijital Protez Atölyesi, SMD Elektronik Komponent Lehimleme ve Dizgi Makinesi, Archery Game-Okçuluk Simülasyonu, Cross Teaching-Yaya Simülasyonu, High City-Yükseklik Fobisi Terapi Uygulaması katılımcılar tarafından beğeni toplayan teknolojik ürünler oldu.

Milli teknoloji hamlesi Teknofest

Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan Teknofest, binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te; 12 kategoride teknoloji yarışları, askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin önemli firmaları ve kurumları da stantlarında çeşitli teknolojik ürünlerini sergiliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Teknofest rekor kırdı”

Binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 16 başlıkta 4 bin 200 takım, 20 bin yarışmacı ve 2 bin 500 finalist ile etkinliğimiz gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. İnşallah çok kısa sürede bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Burasını gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum. Bu işin planlaması, içeriği ve 7'den 70'e tüm katılımcılara ulaşması aylarca süren bir planlamanın sonunda gerçekleşti. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için büyük özveriyle çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını bitmek bilmeyen enerjilerinden dolayı şahsım, milletim adına yürükten kutluyorum" dedi.