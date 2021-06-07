HKÜ, Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü Araştırma Görevlisi Ufuk Gürbüzdal, Arjantin'de bu yıl sekizincisi düzenlenen "Construir Cine" uluslararası film festivalinde "Panorama" filmiyle ödüle layık görüldü.

HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Ufuk Gürbüzdal, emek süreci ve işçiler hakkında hikayeler içeren, görsel-işitsel eserlerin yayılmasını amaçlayan ve Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenen "Construir Cine" film festivaline "Panorama" filmiyle katıldı. Gürbüzdal, yarışmada Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Dalı'nda Özel Mansiyon ödülüne layık görüldü.

“Kültür ve sanata büyük katkı sağlama amacındayız"

HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, fakülte olarak kültür ve sanata katkı konusunda özellikle son yıllarda birçok yeni projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Küçükerdoğan, HKÜ olarak Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin bu yıl 6.sını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Festivali ilk düzenlediğimizde 15 öğrenci filmi ile katılmıştı. Bu yıl Brezilya, Meksika, Almanya, Endonezya, Avusturya, Arjantin, Belçika, Rusya, Lübnan, Bulgaristan, Romanya ve hatta Hindistan gibi 32 ülkeden 205 filmin katıldığı, dev bir organizasyona dönüştü. Her alanda kendisine yüksek hedefler belirleyen üniversitemiz, sinema alanında da aynı tavrı korumakta ve çıtasını her yıl daha da yükseltmektedir. Fakültemizin Araştırma Görevlisi'nin uluslararası film festivalinde ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Özel ödüle layık görülen Ufuk Gürbüzdal'ı tebrik ediyor, RTS Bölümü'nü de elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

"Panorama, belgeselin kahramanlarının kendi eseri"

Belgeselin üretim sürecini anlatan HKÜ İletişim Fakültesi RTS Bölümü Arş. Gör. Ufuk Gürbüzdal ise, “Öncelikle filmin yönetmenliğini benimle birlikte üstlenen arkadaşım Çağlar Avcı'yı da tebrik etmek istiyorum. Bizler bu belgeselin gerçek mimarını başta Gülseren ve Meriç Gürbüzdal, Nihat Demir olmak üzere emekçi dostlarımız olarak görüyoruz. Elbette ki biz tekniğe ve estetiğe dair bilgi birikimimizi ve maddi olanaklarımızı Panorama belgeseli için seferber ettik. Ancak dostlarımız bizi evlerine ve iş yerlerine davet ettiler. Hiçbir karşılık beklemeden bize zaman ayırdılar. Onların hayatlarını kayda almamıza izin verdiler. Dolayısıyla bu başarı onlarındır. Belgeselimizi özel mansiyon ödülüne layık gören Construir Cine ekibine teşekkür ediyorum. Belgeselin üretim sürecinde bizlere destek olan Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümüne ve elinde bulunan olanakları prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında bizimle paylaşmaktan çekinmeyen Arda Karabalık ve Ozan Siso'ya da teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu.