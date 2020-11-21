HKÜ, Uluslararası Libya konferansında

Öğretim Üyesi Murat Aslan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen Uluslararası Libya Konferansına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Savunma Bakanı Salahedin Namroush, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu Başkanı Stephanie Turco Williams ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Libya üzerine uzman isimlerin katıldığı Uluslararası konferansta, Libya İçin Güvenlik Sektörü Reformu uzman isimler ve önemli temsilciler tarafından masaya yatırıldı.

“Devlet İnşasında Önemli Bir Adım”

SETA Güvenlik Uzmanı ve HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın, Libya İçin Güvenlik Sektörü Reformu “Devlet İnşasında Önemli Bir Adım” isimli kitabının uluslararası topluma ve Libyalılara tanıtılması amacıyla organize edilen konferans, üç panel oturumu şeklinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Aslan'ın moderatörlüğüyle başlayan ilk panelde, güvenlik sektörü reformuna yönelik ilk değerlendirmeleri Akar, Nemruş, Wilyams ve Duran yaptı. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Murat Aslan, güvenlik sektörü reformunun neden yapılmasını gerektiğini ve nasıl yapılabileceğini somut bir şekilde açıkladı. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Güvenlik Sektörü Reform Direktörü Salim Raad ve Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı Genel Müdürü Mustafa Sakızlı ise panelde geçmiş tecrübelerini aktardı.

Önemli açıklamaların yapıldığı Uluslararası konferansta Libya'nın güvenlik reformu hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Aslan, “Libya, önce stratejik bir mimariye sahip olmalı, bu daha yüksek, daha üstün bir mimari demektir. Libya'da İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı farklı güvenlik mimarilerine hitap ediyor. Güvenlik sektörü reformu, bakanlıkların ötesinde ancak eyalet düzeyinde, en yüksek otorite tarafından doğrudan koordine ve motive edilmelidir. Libya'da güvenlik sektörü reformunun arzu edilen yapısına ulaşması için üç temel ilke söz konusudur. Bu temel ilkeler; ‘kapsayıcı olmalı ve yeterli bir güvenlik mimarisine sahip olmalı', ‘nihai amaç birleşik Libya olmalı' ve ‘sivil ve demokratik kontrol sağlanmalı” dedi.

Murat Aslan'ın moderatörlüğünde devam eden üçüncü panelde, “Reformun Önündeki Muhtelif Engeller”, Libya'ın uzman temsilcileri Guma El Gamaty, Salah Elbakkoush ve Hafed Al Ghwell tarafından tartışıldı. Panelde, reformun gerekliliği ve gerçekleşecek olan reformun Dr. Öğretim Üyesi Murat Aslan'ın kitabında belirttiği eylem planı örnek alınarak icra edilebileceği sonucuna ulaşıldı.