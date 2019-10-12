HKÜ Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri konferansında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı (TICMET'19), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve beraberinde birçok üniversite ve kurum işbirliğiyle gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı konferansta, bilimsel alandaki çalışmalara referans vermesi beklenen bilimsel sunumlar yapıldı.

Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik ve Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimleri, Üretim Teknolojileri, Mekatronik ve Biyomedikal Teknolojiler ile ilgili en son araştırma ve sonuçları sunmak amacıyla yapılan TICMET'19, farklı alanların temsilcilerini ağırladı.

“HKÜ, ulusal ve küresel pazarda rekabet sağlıyor”

Uluslararası bir öneme sahip olan konferansın açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz yaptı. HKÜ Mühendislik Fakültesinin rekabetçi piyasada yaptığı çalışmaların önemine değinen Edibe Sözen: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin kurmuş olduğu bilim merkezlerinde, sanayi işbirliğiyle çok güzel çalışmalara vesile oluyorlar. Kurulan merkezlerimizle, ulusal ve küresel pazarda rekabet sağlıyorlar. Bununla birlikte geliştirdikleri; “İnşaat ve Dijital Tasarım Projesi, İstanbul Havalimanı Projesi, Akıllı Tekerlekli Sandalye ve Döner Kanat İHA Projesi, Bilgisayarlı Görme Tabanlı Tekerlekli Sandalye ve Giysi Modelleme “ gibi projelerimiz var. Bu projeleri, TICMET'19 konferansında açıklamamızı sağlayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e ve Rektör Danışmanı Doç Dr. Necip Fazıl Yılmaz hocama teşekkür ediyorum” dedi.

“Mühendislik ve tıp üniversitemizin lider fakülteleri”

Mühendisliğin yeni alanlarının ve teknolojinin geleceğinin tartışıldığı kongrenin GAÜN'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: ”Mühendislik fakültemiz, tıp fakültemiz Gaziantep Üniversitesinin önde gelen lider fakülteleridir. Sosyal alanda gelişmelerle birlikte bu iki fakültemiz bizim açımızdan her zaman öncül olmuştur. İşte bugün uluslararası bir kongreye çok sayıda üniversiteyle birlikte ortak uluslararası bir mühendislik programı izliyoruz. Bu kongrede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dönüşüm çağında AR-GE Merkezleri

AR-GE özel oturumlarının da yapıldığı ve zengin içeriğiyle üç gün süren konferansta: “AR-GE ve AR-GE Merkezi yönetimi nasıl olmalı, AR-GE bu dönüşümün neresinde, AR-GE'de firmalara ve üniversiteler düşen görev nedir, Yurt dışı bağlantılar ile ARGE yapma imkanları nelerdir, Patent satın almak işletmeye hız kazandırır mı yoksa patent sahibi olmak için uğraşmak mı gerekir?” gibi konu başlıkları konuşuldu.