HKÜ vaka tartışmaları ile psikolojik vakaları inceledi

Psikolojik vakaların incelendiği ve psikoloji öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda alanın uzmanları farklı psikoterapi yaklaşımlarını ele aldı.

Farklı psikoterapi yaklaşımlar

Alanında uzman isimlerin ağırlandığı Vaka Tartışmaları-4 programında, “Aile Dinamikleri Açısından Değerlendirme”, “Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirme”, “Narrative Terapi Açısından Değerlendirme”, “Kabul ve Kararlılık (ACT) Açısından Değerlendirme” konuları, konuşmacılar tarafından incelendi. Günlük hayatta yaşanan vakaları inceleyen uzman isimler, yaptıkları sunumları detaylı bir şekilde öğrencilere aktardı. Farklı kuramların, pratikteki yansımalarını ele alarak kuramlar ve bu kuramların uygulamaları arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış konuşmasını; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı. Etkinliğin Moderatörü ise HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaziye Sanem Başgül oldu.

“Öğrencilerin pratik hayatı takibi için bu tür etkinlikleri yapıyoruz”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin pratik hayatta neler olup bittiğini yakından takip etmeleri için bu tarz programları düzenlediklerini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen: “Öğrencilerimiz pratik hayatta neler oluyor bunları yakinen bilmesini istediğimiz için bu tür programları düzenliyoruz. Bu bakımdan bütün gücüyle bu tür etkinlikler devam edecek. HKÜ Psikoloji Bölümünün yaptığı programları yakından takip ediyorum. Alanında farklı isimleri getiren akademisyenlere ve bugün birbirinden değerli isimlerin konuşacağı uzmanlara da geldikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu programdan en yüksek verimliliği alıp vaka tartışmalarını kendi aralarında tartışabilmeli. Etkinlikten bende en yüksek verimliliği almaya çalışacağım” dedi.

“HKÜ psikoloji bölümü öğrencileri çok şanslı”

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Üye. Doç. Dr. Şaziye Sanem Başgül ise HKÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin çok şanslı olduğunu belirtti. Alanında en iyileri ve farklı vakaları öğrencilerle paylaşmayı programda amaçladıklarını ifade eden Başgül, “Farklı psikoterapi yaklaşımları bir kuram üzerinden ele alarak öğrencilerimizin bu alanda pratik kazanmasını istedik. Günlük hayatta karşılaştığımız vakaları, uzman konuşmacılar öğrencilerimizle paylaşacak. Programın herkese faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vaka Tartışmaları-4, alanında en iyileri ağırladı. Etkinlikte sunumları, Uzm. Klinik Psikolog Filiz Mega “Aile Dinamikleri Açısından Değerlendirme”, Prof. Dr. Levent Sütçigil “Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Değerlendirme”, Dr. Öğr. Üye. Mehmet Dinç “Narrative Terapi Açısından Değerlendirme”, ve Uzm. Dr. Ahmet Nalbant “Kabul ve Kararlılık (ACT) Açısından Değerlendirme” yaptı. Günlük ve toplumsal hayatta karşılaşılan vakaların incelendiği programın sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.