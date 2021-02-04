HKÜ, video konferans ile Prof. Dr. Civelek'i ağırladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi, düzenlediği video konferans ile “Bilimsel Çalışmalarda Motivasyon”'un nasıl arttığını verilerle ve metaforlarla anlatan, TÜBİTAK'ın Mühendislik Bilimleri alanında Bilim Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Ömer Civalek'i ağırladı.

Çevrimiçi programda gerçekleştirdiği sunumunda, bilimin bir “kültür” olduğunu söyleyen, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Başkanı ve Mühendislik Bilimleri alanında 2017 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Ömer Civalek, düzenli, sistematik ve sürekli olarak çalışmanın başarıyı getiren önemli faktörler olduğuna dikkat çekti.

Sistematik ve sürekli olarak çalışmak önemli

Bilimsel çalışmalardaki motivasyon ve adaptasyon süreçlerinden de bahseden Prof. Dr. Civalek, çalışmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmek isteyen akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel süreçleri belirli aşamalara bölmesi gerektiğini söyledi.

Bilimsel çalışmalarda motivasyonun, abartı ve gereksiz detaylardan kaçınıldığı zaman daha da arttığını vurgulayan Prof. Dr. Civalek, kendi akademik yaşamı ile ilgili yaşadığı tecrübeleri de katılımcılarla içtenlikle paylaştı.

HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ve akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, bilimsel çalışma motivasyonu şifrelerinin yanısıra konuya ilişkin yöneltilen sorular Prof. Dr. Civalek tarafından detaylı olarak cevaplandı.