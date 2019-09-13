İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HKÜ yeni dönem için gün sayıyor

Gaziantep (İHA) Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesine yeni katılan; ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine merhaba demek için gün sayıyor.


Türkiye'nin dört bir yanından tercih edilerek kontenjanının tamamına yakınını dolduran HKÜ, 2019-2020 eğitim öğretim yılında güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine, oryantasyonla merhaba diyecek.


Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ; kampüs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan bir kent üniversitesi olan HKÜ; 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişerek Türkiye'nin önemli vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor.


A Plus üniversite


Yeni dönemi büyük bir heyecan ve dopdolu etkinlikleriyle karşılayacak olan HKÜ'de öğrencileri, akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu bir kampüs bekliyor. Bu yıl da A Plus üniversite olmaya hak kazanan HKÜ'de yerleşke ve yaşamın doyuruculuğunun yanı sıra uluslararası akreditasyona sahip kaliteli dil eğitim sistemi, etkili sınıf danışmanlığı, erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dahil etmeyi amaçlayan kaliteli ve başarılı eğitim imkanını bulmak mümkün.


Yeni döneme oryantasyonla merhaba diyecekler


Alanında uzman güçlü akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ; 74 Prof. 15 Doç. Dr.,76 Dr. Öğr. Üyesi.,38 Öğretim Görevlisi, 85 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 288 öğretim elemanı ile yeni öğrencilerini karşılayacak. 2019-2020 sezonuna, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin olanaklarına ve şehre hızlı adapte olmalarına yardımcı olmak amacı ile düzenlenecek “INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programında” öğrenciler bir çok konu hakkında bilgi ve donanım elde edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.