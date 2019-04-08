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HKÜ'de akıllı kampüs başlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dijital dönüşüm çalışmalarına hız vererek akıllı kampüs modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.


“Ideathon Akıllı Kampüs” projesi ile HKÜ, ülke geneli akıllı kampüs ile ilgili bir fikri olan herkese açık bir yarışma yapacak. Yarışmada tüm fikirler bir çatı altında toplanacak ve en başarılı projeler ödüllendirilecek. HKÜ kampüsünde gerçekleştirilecek projenin dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda özgün bir akıllı kampüs modeli geliştirilmesi, araştırma-uygulama altyapısının modernize edilmesi ve yeni modelin yaygınlaştırılması amaçlandığı belirtildi.


Ideathon ile akıllı kampüs fikirleri yarışacak


HKÜ tarafından gerçekleşecek Ideathon ile öğrenci, akademisyen, KOBİ'ler ve diğer paydaşları bu alanda projeler üreterek ticarileştirmeye teşvik edilecek. Belirli konularda yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacı ile katılımcıların etkinlik temasına uygun olarak takımlar halinde çalışarak yarışacakları fikir maratonu Ideathon'da, birçok akıllı kampüs fikri bir arada bulunacak.


Yüksek teknolojiler bu projede yer alacak


HKÜ Akıllı Kampüs Projesinde uygulanabilecek yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, sanal / artırılmış gerçeklik, blockchain vb. yeni ve yüksek teknolojilerin de yer alabileceği projeler üretebilecek. Bunların yanında Ideathon'da ortaya çıkacak proje önerilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak (eğitim, mentörlük, prototipleme vb.) farklı destek mekanizmaları devreye alınabileceği açıklandı.


Son başvuru tarihinin 12 Nisan 2019 olarak belirlendiği projenin ödül ve çalıştayının 19 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Ayrıca başvuru ve detaylı bilgi için http://akillikampus.hku.edu.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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