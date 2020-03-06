HKÜ'de atık kağıtlar yeniden geri dönüştürülüyor

Günlük yaşamda bir çok alanda kullanılan kağıdın, geri dönüşümüne dikkat çekmek ve öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla İletişim Fakültesi tarafından “El Yapımı Kağıt ve İllüstrasyon” atölyesi düzenlendi.

Geri dönüştürülebilir bir tasarım malzemesi olan kağıt, öğrencilerin hayal dünyası ile farklı bir boyut kazandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin açılış konuşmasını, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçekerdoğan'ın yaptı. Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı atölyede konuşan Dr.Öğr.Üyesi Öznur Özden, öğrencilere kağıdın tarihini ve geri dönüşüm sürecini anlatarak atık kağıtların değerlendirildiği alanlar hakkında bilgiler verdi.Kağıdın Ham maddelerinden de bahseden Özden, "Kağıt, hayatımızda sürekli yer değiştiriyor. Günlük hayatın dijitale dönmesiyle kağıdın kullanımı azalmadı aksine ambalaj kullanımında daha kalın kağıt kullanıyoruz” diye konuştu.

Kağıt yapım tekniklerini öğrendiler

Atölyenin ilk gününde, kağıt yapım aşamaları anlatıldı. Öğrenilen bilgiler ile yerinde uygulama fırsatı bulan öğrenciler, atık kağıtlara kendi düşünsel imgelerini katarak yeniden kurguladı. Hamur haline getirilen atık kağıtları tekrar şekillendiren HKÜ öğrencileri, kalıplarda şekil verdikleri kağıtlara, yumurta akı ve şap tuzunun karışımı ile yapılan ahlama tekniğini (vernikleme) kullanarak kağıtların daha parlak görünmesini sağladı. Vernikleme aşamasını uygulayarak öğrenen atölye katılımcıları, kağıtta düz bir zemin oluşturmak için mühreleme tekniği kullanarak pürüzsüz zemin elde etti. Atık kağıtları yeniden kurgulayan öğrenciler, etkinlikte uygulamalı olarak kendi kağıtlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kağıtlara hayal dünyalarını yansıttı

Atölyenin ikinci gününde ise HKÜ öğrencileri Öğr. Gör. Yeter Beriş'in gerçekleştirdiği İllüstrasyon Atölyesi ile hayal dünyalarını kendi yaptıkları kağıtlara yansıttı.Yapılan atölye çalışması sonucunda öğrencilerin eserleri, HKÜ İletişim Fakültesinde sergilendi. Etkinlikten memnun ayrılan öğrenciler, üniversitede böyle etkinliklerin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Dopdolu içeriği ve yoğun katılım ile iki gün süren “El Yapımı Kağıt ve İllüstrasyon” atölyesi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.