HKÜ'de "Engelsiz Bir Yaşam İçin Engelleri Aşan" etkinlik

Bu kapsamda HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dünya Engelliler Gününe dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Herkes İçin “Sürdürülebilir ve Erişilebilir Eğitim” amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan HKÜ, engelli-engelsiz ayrımı yapmadan önemli çalışmaları uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.

“Farkındalık Oluşturmayı Amaçladık”

HKÜ Kongre Kültür Merkezinde (KKM) düzenlenen etkinlik, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmaları ile başladı. İşitme engelliler için HKÜ Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinden oluşan bir koro grubu, İstiklal Marşı okunurken işaret diliyle eşlik etti. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alıp eşit ve erişilebilir bir eğitim ortamı yaratma hedefiyle programı hazırladıklarını dile getiren HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilay Kayhan, “Bireysel farklılıkların kabul görmesinde ve var olan sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmesinde eğitim kurumlarının sorumluluğu bulunmaktadır. Bizlerde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi olarak, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve çözüm önerileri geliştirerek farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.

“Türkiye'nin En Büyük Engelli Yaşam Merkezini Gaziantep'te Açıyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılış konuşmasında “Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için küçük büyük herkesin, hepimizin yapabileceği pek çok şey olduğunu gördük ve gerek yaptığımız yasal düzenlemelerde, gerekse farkındalık ve erişebilirlik çalışmalarımızda bu doğrultuda hareket etmeye özen gösterdik. Engellilerimize küçücük fırsatlar sunulduğunda dahi ne kadar büyük projelere imza attıklarının ve kendileriyle beraber diğer engelli kardeşleri için de büyük işleri başardıklarının yakın şahidiyim. Ülkemizde bulunan yaklaşık sekiz buçuk milyon engellinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri benim için mutluluk kaynağıdır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yaptığı çalışmalarla bu konuda örnek bir üniversitedir. Engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalardan ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesini tebrik ediyorum. İnsan odaklı politikalarla, istisnasız toplumun bütün kesimlerini kucaklamaya özen göstererek Gaziantep için çalışmaya, diğer şehirlere örnek olmaya devam edeceğiz. Engellilerimizin toplumsal yaşamın her alanında yer almasını sağlayarak, hak temelli bakış açısıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük engelli yaşam merkezini Gaziantep'te açıyoruz. Engelleri aşarak, başta toplumun zihnindeki engeller olmak üzere, her biri kendi alanında başarılı olmuş kardeşlerim sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin azim ve kararlılığı bize yol göstersin, karşılaştığımız zorluklar karşısında bizlere örnek olsun” dedi.

“Engelsiz Üç Üniversiteden Biri HKÜ”

Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘‘Ülkemiz, sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ederken, üniversitemizin bünyesinde yaptığımız çalışmalara da önemli birer motivasyon kaynağı oldu. Asıl olan engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin sırrı da budur. Böylesi bir idrak ile çalışan Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede ülkemizde engelsiz üç üniversiteden biri oldu. Üniversitemiz, engellilerimizin eğitim ve rehabilitasyonları, yaşam kalitelerinin artırılmaları, ulaşılabilirlikleri ve hayata dâhil olmaları yönünde inançla ve azimle çalışmalarına devam edecektir. Düne kadar her yerde engellenen, bugün ise imkânlarla desteklenen engellilerimizi, hayatın her alanında göstermiş oldukları katkılarından ve başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Şahin ve Sözen, katılımcılar arasında bulunan engelli bireyler ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir bir eğitim anlayışı ile farkındalık oluşturmak için düzenlenen programda, özel gereksinimli bireyleri tanıyarak sorunlarına çözüm önerileri geliştirildi. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen programda engelli çocuklar birbirinden eğlenceli mini müzik konserleriyle herkesi eğlendirdi.