HKÜ'de İŞKUR kampüste kariyer günleri etkinliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep İŞKUR iş birliği ile ‘'İŞKUR Kampüste'' kariyer etkinliği düzenlendi. ‘‘Güçlü yarınlar için gençlerimizin yanındayız'' mottosuyla gerçekleşen etkinlikte geleceğin meslekleri, kariyer olanakları, istihdam alanları ve İŞKUR destekleri konuşuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile HKÜ Hukuk Amfide gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan ve güçlü yarınlarımız için gençlerimizin yanında olan İŞKUR'a teşekkür ederim diyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ‘‘İŞKUR Kampüste projesiyle birlikte gençlerimiz, teorik bilgi ve birikimlerini pratiğe dökerek önemli tecrübeler edinmektedir. Bu tecrübeler, gençlerimize iş yaşamında başarılı bir grafik çizmelerini sağlamaktadır. Böylelikle hem pratik hem de teorik olarak hazır olan gençlerimiz, iş yaşamına hemen her anlamda hazır hale gelmektedir. Gençler için iki önemli süreç var; biri üniversiteyi kazanmak, ikincisi iş bulmak. Bu anlamda size iki yönlü bilgi akışı sağlayacak bir program olması amacıyla oldukça yararlı ve verimli içeriğe sahip etkinliğimizi düzenledik'' dedi.

‘‘HKÜ, mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında 9. sırada''

İŞKUR'un hizmet alanlarına vurgu yapan ve kurulduğu günden bu yana birçok insanın kariyerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Sözen ‘‘İŞKUR, vatandaşlarımıza meslek kazanma ve iş yaşamlarıyla ilgili adeta mentörlük yapmakta ve kişilerin başarılı ve mutlu bir iş hayatına kavuşabilmesi için çalışmalarını devam ettirmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizlerde öğrencilerimizin iş yaşamına bir adım önde başlaması için çalışmalar yapıyoruz. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) tarafından yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporuna göre, mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler arasında 9. sıradayız. Mentörlük uygulamamız, Kariyer Merkezimiz ve CO-OP Modeli eğitimimiz (üniversite-sanayi işbirliği) ile öğrencilerimize fırsatlar sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin ise, ‘‘Gençlerin yanında olmak, onların istikrarını sağlamak, tecrübelerimizi onlara aktarmak ve onlara yol göstermek için buradayız. Öğrencilerimizin hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası edinecekleri bilgilerle iyi bir noktaya geleceğinden hiç şüphem yok'' dedi.

İŞKUR destekleri, geleceğin meslekleri ve kariyer olanakları

Açılış konuşmalarının ardından geçilen ‘‘Üniversite Öğrencilerine Yönelik İstihdam ve Meslek Edindirme Olanakları'' konulu panelin moderatörlüğünü HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde: Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin; ‘‘Üniversite Öğrencilerine Mezuniyet Öncesi Sağlanacak İŞKUR Destekleri'', HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler; ‘‘Geleceğin Meslekleri ve AR-GE Faaliyetleri'', Kanal 5 Radyo ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ünal ise ‘‘Yeni Yüzyılda Medya Algı Kariyer ve İstihdam İlişkisi'' konulu sunumlarını yaptı.

Soru-cevap şeklinde devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.