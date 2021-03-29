HKÜ'de kitap ödüllü bulmaca yarışması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütercim Asım Kütüphanesi tarafından 57'inci Kütüphane Haftası kapsamında, “Kitap Ödüllü Bulmaca” adlı yarışma düzenlendi. Kütüphane Haftası'na dikkat çekmek, okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak ve kütüphane kullanımının özendirilmesinin amaçlandığı yarışmayı HKÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Yuşa Toy kazandı.

“Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite olarak her zaman farklı etkinliklere imza attıklarını ifade ederek, “57'inci Kütüphane Haftası etkinleri kapsamında öğrencilerimiz arasında güzel ve eğlenceli bir yarışma tertipledik. Kütüphane müdürlüğümüz tarafından önceden hazırlanan farklı ipuçlarını yarışma öncesinde öğrencilerimize verdik. Öğrencilerimiz de bu ipuçlarından yola çıkarak kütüphanemizin raflarında kitabı aramaya başladılar. Rafta ilk kitabı bulan öğrencimiz Yuşa Toy'a Türk Edebiyatı yazarlarından Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabını hediye ettik. Hafta boyunca üniversitemizde etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“Kütüphanemiz geniş kitap ve yayın ağına sahip”

HKÜ Kütüphanesi'nin dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen yayın evlerine ait kitap, dergi ve veri tabanlarına sahip olduğunu vurgulayan Dereli, “Tüm dünya ile eş zamanlı bilgiye ulaşımın sağlandığı kütüphanemizde kullanılan “Kütüphane Otomasyonu” sayesinde, kütüphane web sayfası aracılığı ile internet üzerinden çevrimiçi (online) kütüphane kataloğu, e-veri tabanları ve diğer e-kaynaklara erişim sağlanabiliyor. Geniş kitap ve yayın ağına sahip kütüphanemiz; e-veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya (CD, VCD, DVD, vb.) türünden 36 veri tabanını içinde barındıran zengin koleksiyonu ile öğrencilerimize dijital mecrada destek veriyoruz. Kütüphanemiz, kutuphane.hku.edu.tr web sayfası üzerinden akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebiliyor” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirten HKÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Yuşa Toy da, kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.