HKÜ'de polisiye yazar buluşması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi'nin düzenlediği Webinar serisinin altıncı çevrimiçi yayın konuğu, "Film Noir: Sinemada Polisiye" üzerine söyleşi yapan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği Kurucu Başkanı Algan Sezgintüredi oldu. Sezgintüredi, Türkiye'de polisiye edebiyatının Türkçe'ye çevrilmesini sağlayan kişinin Padişah II. Abdülhamit olduğunu söyledi.

“Türk polisiyesi yurt dışında çok tanınmıyor”

Moderatörlüğünü HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan'ın yaptığı söyleşi de konuşan Sezgintüredi, polisiye filmlerinin hem ülke hem de yer tanıttığını ifade etti. Polisiye edebiyatı ile polis teşkilatı arasında bir ilişkinin olduğunu söyleyen Algan Sezgintüredi, “Polisiye edebiyatının yaptığı iş, insanı insana anlatmak, toplumu anlatmaktır. Psikolojiyi yorumlamaktır. Benim tanıştığım yabancı polisiye yazarlar bizim polisiye edebiyatımızı bilmiyorlar. Konuştuğum yazarlar, polisiye edebiyatını bilmedikleri için Türkiye'yi de bilmediklerini söylediler. Çünkü polisiye edebiyat aslında 1900'lü yılların başlarında çok popüler olan Sultan Süleyman'ın hazineleri tarzı macera romanlarının yerini bugün National Geographic aldı. Bunlar dünyayı tanıtıyor sana. Belgeseller var. Polisiye de mecburen bir kere içerisinde olayın geçtiği yeri tanıtmak zorunda. Çünkü suç sadece kendi başına bir kişiyle olan bir şey değil. Polisiye filmleri yer ve ülke tanıtıyor” dedi.

ıı. Abdülhamit Sherlock Holmes öykülerine çok meraklıymış

Padişah II. Abdülhamid'in en dikkat çekici merakının tam bir polisiye roman tutkunu olduğunu ifade eden Sezgintüredi, “Türkiye'de polisiye edebiyatının Türkçe'ye çevrilmesini sağlayan kişi II. Abdülhamit'tir. Kendisi sarayda tercüme bürosu kurdurmuş ve bazı aydınlarımız Türk aydınlarının bu tercüme bürosundan doğduğuna inanır. Çünkü tercüme başka bir kültürü alıp kendi kültürüne aktarmaktır. II. Abdülhamit Sherlock Holmes öykülerine çok meraklı. Hepsini de hem okumuş, hem de okutmuş. Bugünkü kültürel hayatımızın köklerinden bir tanesinin II. Abdülhamit'in polisiye edebiyat sevdasına dayanması ilgi çekici ve hoş bir şey” diye konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu program, öğrenci ve katılımcıların soruları ile devam etti.