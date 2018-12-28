HKÜ'de Proje ve Patent eğitimi

Sağlık sektöründe girişimciliğe merak duyan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve Sargep'in ikinci semineri olan programın eğitim konusu “Proje ve Patent Yönetimi” oldu. Seminer, HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava'nın açılış konuşmasıyla başladı. Yava katılımcılara, iş fikri ya da tez çalışmaları olan kişilerin tasarladığı ürünleri ortaya koymadan önce, proje sürecinin yönetimine önem vermelerine ve ürünleri ortaya çıkardıklarında ürünleri korumaları gerekliliğine, dikkat etmelerini söyledi.

Proje yazımında önemli adımlar

KALİTTO Proje Uzmanı Mehmet Mete Yılmaz, seminere katılanlara, proje yönetiminin konu başlıklarını tanıttı. Proje yönetiminde, proje yazımı için ya da ürün veya hizmet ortaya çıkartılabilmesi için çabanın gerekliliğine vurgu yapan Yılmaz, projede var olan ekibin bütçe denetiminin sürelerinin önemli olduğunu da örnekler vererek açıkladı. Lisansüstü öğrencilerinin proje yürütebileceği kurumlardan özellikle TÜBİTAK özelinde ilgili projelerin tüm başvuru süreçlerini açıklayan Proje Uzmanı Yılmaz, katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı.

KALİTTO Koordinatörü Cengiz Helvacıkara ise marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model süreçlerinin ve kapsamlarının hakkında bilgilendirme yaparak patent sahibi olunabilmesi için yerine getirilmesi gereken prosedürleri ve sahip olunması istenen izin ve belgeleri detaylandırdı. Seminer sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.