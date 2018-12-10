HKÜ'de “Sağlık Sektöründe Girişimcilik, Projeniz Sağlık Olsun” semineri

Sağlık sektöründe girişimciliğe merak duyan lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan seminer yoğun ilgi gördü. HKÜ, "Sağlık Sektöründe Girişimcilik, Projeniz Sağlık Olsun" konulu seminerin açılış konuşmasını HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava yaptı. Yava, "Hayallerinizi sınırlı tutmayın. Düşüncelerinizi sağlık bilimleri alanında geliştirdikten sonra, iş fikirlerinizi de hayata geçirip inovatif fikirlerinizi ticari ürünlere dönüştürebilirsiniz" dedi.

Sağlık alanında ülkenin özellikle genç girişimcilere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda üretken olunmak zorunda olduğunu belirten Yava, SARGEP günlerinin bir sonraki seminerleri kapsamında girişimcilere destek eğitimleri de verileceğini açıkladı.

Seminerin sunumunu gerçekleştiren KALİTTO Proje Uzmanı Şakire Nesli Demircioğlu, "Girişimci kişiliğin özellikleri, girişimciliğin temelinde yatan düşünceler esas alınarak yapılmalı. Girişimci olabilme potansiyellerinin incelenmesi girişimcilik alanında başarı/başarısızlık hikayeleri ve örnekleri, girişimcilik alanında endişe duyulan ve doğru bilinen yanlışların olduğuna dikkat etmelisiniz" diye konuştu.