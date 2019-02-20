HKÜ'de stratejik planlarını geliştiriyor

HKÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu, yıllık denetimler ile kalite yönetimini sürekli geliştirme hedefiyle İngilizce eğitim veren bölümlerin, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini masaya yatırdı.

Geçtiğimiz yıllarda iki buçuk ay süreyle akreditasyon (yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemi) sürecini tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan HKÜ YDYO, çalışmalarını sürdürüyor.

Stratejik planlar katılımcıların ortak görüşüyle belirlendi

HKÜ YDYO tarafından gerçekleştirilen “Yabancı Diller Yüksekokulu Stratejik Plan Belirleme Çalıştayı” etkinliğine, dil eğitimi programını sunan YDYO akademik kadrosu, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayarak bölümlerinde eğitimlerine devam eden ve mezun olan öğrenciler katıldı. Ayrıca eğitim dili İngilizce olan bölümlerin akademik personellerinin de katıldığı etkinliğe, yoğun ilgi gözlemlendi. Çalıştayda YDYO'nun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlenerek çıkan sonuçlar detaylı biçimde incelendi. HKÜ'nün misyonu ve vizyonu çerçevesinde belirlenen kalite politikasını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildiren YDYO'nun stratejik planları, tüm katılımcıların ortak görüşleriyle belirlendi.

Çalıştayın son aşamasında ise belirlenen stratejik planların hangi süreçler ve alt hedeflerle gerçekleştirilebileceği konusunda tüm katılımcılardan görüşler alındı. YDYO Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Salih Yoğun, bu çalıştay ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerini ve bu eğitim hizmetini alan ya da bu süreçlerden etkilenen herkesin karar alma sürecinde de aktif rol aldıklarını ifade etti. Yoğun, katılımcılara sağladıkları destek ve önerileri için teşekkür ederek, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay'a ve HKÜ Kalite Kuruluna sağladıkları destek ve motivasyon için teşekkürlerini ifade etti. Akreditasyon ve Kalite Komisyonu çalışanlarına teşekkür belgesi veren Sözen, çalışmalarından ötürü emeğe geçen herkesi tebrik ederek tüm ekibe başarılarının devamını diledi.