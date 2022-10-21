HKÜ'de TEKNOFEST 2023 heyecanı başladı

Dünya'nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in 2023 yılı etkinlikleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) teknoloji sevdalısı öğrencileri ve öğretim elemanları düzenlenen bilgilendirme seminerinde bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ile rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve danışmanların katıldığı seminere video konferans ile bağlanan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST ile ilgili bilgiler verdi.

TEKNOFEST'teki hedeflerini her yıl yükselttiklerini söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “2023'te Cumhuriyetimizin 100.'üncü yılını kutlayacağız. 2023 yılında aynı zamanda Üniversitemizin de 15.'inci kuruluş yılını kutluyor olacağız. Bu nedenle, bu özel yıla yakışır bir biçimde her zamankinden daha fazla çalışacağız, öğrencilerimizle birlikte ülkemiz, üniversitemiz ve TEKNOFEST için çok faydalı nitelikli projeler üretmek için seferber olacağız” dedi.

TEKNOFEST 22'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi 207 üniversite arasında 12. sırada yer aldı

Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST ile ilgili bilgiler veren T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam; “Bildiğiniz gibi TEKNOFEST 2020'yi Gaziantep'te gerçekleştirdik. Anadolu'da bir ilkti. Milli Teknoloji Hamlesi de ülkemizde yoğun ilgi gördü ve meyvelerini vermeye başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin de paydaşlarımız arasında olduğu ve Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te hizmete açtığımız Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü projemiz gerçekleşti. Gaziantep'te Bilim Merkezleri, Dene-Yap Atölyeleri ile üniversitelerimizin TEKNOFEST anlamında yapmış oldukları çalışmaları, kbundan birkaç yıl sonra bugün bu atılan meyvelerin yarın üretime, ürüne dönüşeceğini hep beraber göreceğiz. TEKNOFEST'i bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 farklı şehirde gerçekleştireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin TEKNOFEST'e olan ilgiyi ve desteği takdire şayandır. TEKNOFEST 22'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi 207 üniversite arasında 12.'inci sırada yer almıştır ve bu çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım ve ilgi ile devam eden seminer soru ve cevap kısmı ile son buldu.