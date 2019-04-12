HKÜ'deki hemşire adayları ağrı yönetimini öğrendi

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen programa, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Alanında uzman konuşmacıların sunumunu anlattığı etkinlikte ağrı tedavi süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Hasta tedavisinde çok önemli bir yer tutan ağrının enine boyuna tartışıldığı programın açılış konuşmasını HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tülay Ortabağ yaptı. Ağrının yönetiminin tedavi sürecinde iyi belirlenmesi gerektiğini söyleyen Ortabağ, ağrının bireyin yaşamı boyunca belirli zaman dilimlerinde deneyimlediği günlük yaşam aktivitelerini engelleyen ve yaşam kalitesini düşüren soyut bir kavram olduğunu açıkladı. Ağrının genel değerlendirmesinin ve analizinin konuşulduğu programda, HKÜ Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin hazırladığı kısa film izletildi. Kısa filmde, hafif ağrısı olan hasta ve şiddetli ağrısı olan hastanın tedavi süreçlerinde, hemşire adaylarının nelere dikkat etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yediden yetmişe ağrı tedavi süreçleri

Yediden yetmişe hasta tedavi süreçlerinde sık görülen ağrının iyi incelenmesi ve sonuçlarının belirli tedavilerle yapılmasının öneminin anlatıldığı bilimsel içerikli programda beş başlık altında sunum yapıldı. Ağrı yönetimi kursunda ağrı hakkında genel bilgiler, ağrının değerlendirilmesi, ağrının farmakolojik tedavisi, çocuklarda ağrı yönetimi, hasta kontrollü analjezi cihazı konulu sunumlar, alanında uzman kişiler tarafından anlatıldı.

Sunumların ardından soru cevap kısmına geçildi. Öğrenciler merak ettikleri soruları sorduktan sonra katılımcılara HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Yava tarafından katılım sertifikası verildi. Yava ise alanında uzman kişilere katılımlarından dolayı plaket takdim etti.