HKÜ'den 2019 mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni hedeflerle 2019 yılına başlamanın heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Edibe Sözen mesajında toplumsal birlik ve beraberlik ruhunun egemen olduğu güzel bir yıl olmasını dileyerek “Gün geçtikçe daha da büyüyen ve gelişen üniversitemizin; bilim, sanat ve kültürel anlamda kalitesini artırma başarı ve çabasının, 2019 yılında da sürecek” ifadelerine yer verdi. Hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sözen, “2018 yılını geride bıraktık. Akademik çalışmalarımız yanında, proje ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle başarı grafiğini her geçen gün artıran üniversitemiz, 2019 yılında da yeni ve büyük projelerle çalışmalarını sürdürecektir. Bölgenin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için hedefimize emin adımlarla ilerlerken en büyük güvencemiz gençlerimiz. Günümüz dünyasının teknolojisini kullanan üniversite yapımızı, bilim, sanat, girişimcilik, Ar-Ge ve İnovasyon ile destekleyeceğiz. Yepyeni bir yıla adım atmamıza sayılı saatler kaldı. Yeni bir yıla başlayacak olmanın heyecanıyla başta kıymetli hocalarımın ve arkadaşlarımın, idari kademede çalışanların ve sevgili öğrencilerimizin yeni yılını kutluyor; 2019 yılının ülkemize, bölgemize, Gaziantep halkına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu.