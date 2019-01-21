HKÜ'den 'Beyaz Baston' kahvaltısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Engelsiz Öğrenci Birim ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi, ‘‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'' dolasıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bir trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş, bu yüzden dünyada engelli hareketi olarak sayılan “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”, HKÜ Engelsiz Öğrenci Birimi ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği tarafından kutlandı. Kahvaltı programına, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer'in eşi Füsun Koçer, AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in eşi Songül Uzer, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

‘'Eğitim ve kalkındırma alanlarına yoğunlaşmış durumdayız''

Görme engellilerin eğitim ve kalkınma alanı içinde yer almalarını söyleyen HKÜ Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Dernek Başkanı Uzman Klinik Psikolog Yasir Sinan İşler, "Türkiye'de ve Gaziantep'te birçok engelli derneği var ve hepsi farklı alanlara yoğunlaşmış durumda. Biz ise eğitim ve kalkındırma yani istihdam alanlarına yoğunlaşmış durumdayız. Nitekim derneğimiz kurulduğunda İŞKUR ile birlikte başlattığımız ve şimdi ikinci modülünü verdiğimiz ‘Görme Engelli Bireylere Yönelik E-Ticaret Pazarlama ve Satın Alma Personeli Yetiştirme eğitimimizle görme engelli üyelerimizi sanayi şehri Gaziantep'in istihdamına ve üretimine kazandırdık'' dedi.

Görme engellilerin, eğitim ve sanayi alanlarında elini taşın altına koyup söz sahibi olduğunu söyleyen İşler, ‘‘Üniversitelerimiz de bulunduğu çevreye yalnızca nitelikli öğrenci yetiştirme değil, sosyal sorumluluk anlamında da çalışmalar yapmak ve öğrencilerine de bu misyonu kazandırmakla yükümlüdür. Bu bağlamda derneğimiz, akademi ile engelliler arasında da bir köprü vazifesi görmekte ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Biriminde yapılan çalışmaları günlük yaşamda da uygulamaya geçirme misyonunu sürdürmektedir'' şeklinde konuştu.

Ayrıca derneğin başkan yardımcılığı ve şube genel sekreterliğini yine Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikoloji bölümleri 4.sınıf görme engelli öğrencileri Yasemin Bankir ve Fatma Zeynep Emir'in yürüttüğünü ifade etti.

Görme engellilerin hayatlarına eşik etmek

Gönüllülerin bir araya geldiği etkinlikte, HKÜ Psikoloji Bölümü 4.sınıf öğrencisi Yasemin Bankir, “Görme Engellilere Yönelik Tutumlarda Pratik Bilgiler” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Görme engelli bireyler hakkında genel ve pratik bilgiler veren Bankir, görme engelli vatandaşlarla nasıl tokalaşabileceğini ve yürürken nasıl eşlik edileceğini anlattı. Programın sonunda gönüllü destekçilere teşekkür belgesi takdim edildi.