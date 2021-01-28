HKÜ'den proje hazırlama webinakonulu webinar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), başvuru dönemi yaklaşan TÜBİTAK 1001 ve diğer TÜBİTAK programlarına yönelik proje geliştirmek isteyen araştırmacılar için “TÜBİTAK'a Yönelik Proje Hazırlama ve Yürütme Stratejileri” konulu webinar düzenledi.

ZOOM video konferans üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Fehmi Öztop yer aldı. HKÜ bünyesinde daha fazla TÜBİTAK projesi geliştirilmesi ve uygulanması amacı ile düzenlenen webinarın moderatörlüğünü ise HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı yaptı. Yoğun katılımın gözlemlendiği webinarda Öztop, doğru proje yazma stratejilerine ve püf noktalara değindi.

“Amaç, fikrimizi ürüne dönüştürebilmek”

“İstediğim sorundan başlayabilir miyim” isimli kitabını örnek vererek bir işe başlayamamanın önündeki engellerden bahseden Prof. Dr. Öztop, neden proje desteğine başvurulması gerektiğini anlattı. Bir proje üretmenin, araştırmacıların kariyerlerine önemli katkılar sağladığını ifade eden Öztop, sanayide kullanılabilecek ürünler üretilmesinin de faydalı olacağının altını çizdi. Ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketi kurucusunun söylediği, “Bir girişimci kendi cebinden para harcamamalı, bir fon bulmalıdır. Bu fonu bulmanın yolu ise proje yazmaktır” cümlesini hatırlatarak proje yazmanın gerekliliğini vurguladı. Proje yazmanın temel sebeplerinden birisinin, “fikri ürüne dönüştürebilmek” olduğunu söyleyen Öztop, fark oluşturabilen projelerin kabul gördüğünü ve bunun için konu içeriğinin özgün olması gerektiğini dile getirdi.

“Konfor alanınızın dışına çıkın”

Proje sürecinin meşakkatli olduğunun altını çizen Öztop, araştırmacılara konfor alanınızın dışına çıkın mesajı verdi. Proje yazma ile ilgili teknik bilgiler vererek işbirliğinden kaçınmamanın, süreklilik sağlamanın, azimli, sabırlı, istekli olmanın, fırsatları değerlendirmenin ve literatürü düzenli takip etmenin proje devamlılığı için önemine değindi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen “TÜBİTAK'a Yönelik Proje Hazırlama ve Yürütme Stratejileri” webinarı sonunda soruları yanıtlayan Prof. Dr. Hakan Fehmi Öztop, proje sunumunun nasıl olması gerektiğini ve ideal proje hazırlama sürecini de katılımcılarla paylaştı.