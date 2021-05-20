HKÜ'den sektörel mobil oyun konferansı

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen ‘Mobidictum Business Network' etkinliği, Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent'in de desteklediği etkinlikte 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı. Böylesine büyük bir çevrim içi sektörel mobil oyun konferansının Türkiye'de ilk defa yapıldığı belirtildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen ve son aylarda “oyun geliştirmeye” odaklanan girişimcileri ile dikkat çeken Gaziantep OSB Teknokent'in de destek verdiği 'Mobidictum Business Network'de, katılımcılar hem sektörün önde gelen isimlerinin sunumlarını takip ettiler hem de katılımcı firmalar ile bire bir görüşme imkanı yakaladılar.

52 ülkeden binden fazla katılımcı

Mobidictum Business Network'te 52 ülkeden binden fazla katılımcı yer aldı. Bu veriler ışığında, Türkiye'de böylesine büyük bir çevrim içi sektörel mobil oyun konferansının ilk defa yapıldığı belirtildi. Etkinlikte mobil oyun dünyasının son dönemdeki gelişmeleri ve uzmanların tecrübeleri aktarılırken, Türkiye'nin oyun ihracatını artıracak iş birliklerinin de ilk adımları atıldı. Mobidictum Business Network ile Türk geliştiriciler yurt dışındaki firmalar ile kolayca tanışma fırsatı buldu. Yurt dışındaki muadillerinin katılım bedeli 200 dolar gibi ücretlerden başlarken, Mobidictum Business Network herkesin katılabilmesi için ücretsiz bir şekilde organize edildi.

"Türk oyun sektörünün kazanmasını amaçladık"

Etkinliği düzenleyen, mobil oyun haber platformu Mobidictum'un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, yaptığı açıklamada, "Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız en büyük adımlardan biri olan Mobidictum Business Network çevrim içi mobil oyun konferansını gururla tamamlamış bulunuyoruz. Sektörün lider firmalarından konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, Türk oyun firmaları yeni bilgiler öğrendi, son trendler hakkında güncellendi ve yeni iş birlikleri kurdu. Bir ay kadar kısa bir sürede böyle bir etkinliğe bu kadar talebin olması sektörün buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kolektif başarının hepimiz için önemli olduğunu vurgulayarak, Türk oyun sektörünün kazanmasını amaçladık. Umarız katılan herkes en iyi şekilde faydalanmıştır" diye konuştu.

Etkinliğe Gaziantep OSB Teknokent desteği

Mobidictum Business Network'ün ana sponsoru tüm dünyada 5 milyardan fazla oyun indirmesine ulaşan Voodoo olurken, etkinliğin diğer sponsorları arasında oyun dünyasının önde gelen markaları CrazyLabs, InMobi, Tenjin, Cratoonz yer aldı. Bu firmaların yanında, etkinliğin sponsorlarından biri olan Gaziantep OSB Teknokent de bu desteği ile oyun sektörünün devleri arasında yer alarak adından söz ettirdi ve oyun sektörüne verdiği desteği sürdürdü.