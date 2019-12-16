HKÜ'den yüz güldüren sosyal sorumluluk projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Ekonomi ve Toplum Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk bilinci ile anlamlı bir etkinliğe imza atarak Gaziantep'in Körkün Mahallesi'ndeki Büyük Şahinbey Ortaokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

Büyük Şahinbey ortaokulunun çok amaçlı salon ve sınıfının duvarlarını yeniden boyayarak renklendiren HKÜ öğrencileri, ortaokul öğrencilerine çok sayıda eğitici materyal armağan etti. Büyük Şahinbey Ortaokulu çok amaçlı salonunun ve sınıfının halılarını yenileyip, salonun duvarlarını boyayan yirmi kişilik kulüp üyesi, aynı zamanda okulun öğrencilerine çok sayıda eğitici materyal (mangala, satranç, akıl zekâ oyunları, drama ekipmanları, kitaplar) hediye ederek çok amaçlı salonu donattı. Daha önce de birçok anaokulunu ve sınıfı düzenleyen HKÜ öğrencileri, bir aylık çaba sonucunda bu kez de ortaokulun salonunu yenileyerek anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Yenilenen salonlarına ve sınıflarına gelen öğrenciler gördükleri manzara karşısında mutlu oldu. HKÜ Ekonomi ve Toplum Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen çok amaçlı salonun ve sınıfın açılışına Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel ve HKÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar Özbay katıldı.

“Geleceğimizi, yetiştirdiğimiz gençler şekillendirecek”

Sosyal sorumluluk projesi bilinci ile yapılan etkinlikte HKÜ Ekonomi ve Toplum Kulübü üyelerine destek olan HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üye. Zeynep Köse, bir ay boyunca öğrencileriyle birlikte çalışmalara katıldı. Anlamlı etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden Köse, “İyi bir eğitimin sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması gerektiği bilinciyle bu yola çıktık. Sınıfta ve salonda eğitim açısından eksik olan yerler öğrencilerimiz tarafından tespit edilip onarıldı. Ayrıca gerekli olan materyaller ve eğitim malzemeleri gibi araç gereçler öğrencilerimiz tarafından büyük bir gönüllükle temin edildi. Öğrencilerin salona geldiğindeki mutlulukları ile karşı karşıya kalmak bizi de çok mutlu etti. Kulüp üyelerimiz büyük bir özveriyle bir ay boyunca çalıştılar. Üniversiteler, sadece ders işlenen ve teorik eğitim alınan yerler değildir. Üniversite öğrencileri toplumsal sorunlara duyarlı olarak geleceğe adım atmalıdır. Geleceğimizi yetiştirdiğimiz gençler şekillendirecek. Bu vizyon ile daha önce de birçok projeye imza attık. Çalışmalarımız tüm özveri ve gönüllülükle devam edecek. Emeği geçen herkese ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.