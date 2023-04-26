HKÜ'lü öğrenciler proje yarışmasında birinci oldu

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda; akademik danışmanlığını HKÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi H. Meltem Nergis Şirin'in yaptığı; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi Enes Arslan ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Furkan Ölçal'dan oluşan ENCOREN Takımı, “G-GLOVE” adlı projeleri ile “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kategorisinde birinci oldu.

HKÜ “G-GLOVE” ile yarışın kazananı oldu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Giyilebilir Teknoloji Tematik Alanda 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına HKÜ Öğrencileri “G-GLOVE” ile yarışa katıldı. Yarışmanın “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kategorisinde HKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan “G-GLOVE”, adlı proje, yarışmaya katılan 511 proje arasında finalde birinci seçildi.

Sanal gerçeklikte objelerin hissedilmesini sağlıyor

G-GLOVE ile ilgili açıklamalarda bulunan projenin akademik danışmanı Arş. Gör. H. Meltem Nergis Şirin: “Telekomünikasyon ve dokunsal internetteki son gelişmeler, insan duyularını dokunsal giyilebilir teknoloji yoluyla incelemenin yolunu açmıştır. Giyilebilir teknoloji, bir ağ üzerinden sanal gerçeklik (VR) kullanarak dokunsal duyumlar ve kontrol sağlar. Bu teknolojinin ana kriterlerinden biri son derece düşük gecikme süresine sahip olmasıdır. G-GLOVE projesi; sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında kullanılmak üzere özgün mekanik tasarıma sahip, benzerlerine göre daha fazla gerçeklik hissiyatı verebilen, daha düşük maliyetli giyilebilir teknoloji olan dokunsal bir eldivendir. Proje ürünümüz olan dokunsal eldiven yani G-GLOVE, sanal gerçeklikte objeleri hissetmemizi sağlıyor. G-GLOVE, vücut sinyalinin algılanıp işlendiği ve iletildiği; farklı donanım seçimlerini yapılabileceği kaliteli ve düşük maliyetli bir üründür. Ayrıca bu ürünümüz sayesinde Türkiye'nin AR/VR ekipmanları üretiminde söz sahibi olabilmesine destek sağlarken milli ve yerli teknoloji hamlesine katma değer oluşturacak bir teknolojik ürün geliştirme hedeflenmiştir” dedi.

“Öğrencilerimizin başarıları gurur verici”

Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: “HKÜ olarak öğrenci ve akademisyenlerimizi, teknolojik fikirlerini hayata geçirmeleri için teşvik ediyor, onlara ücretsiz eğitim, mentorlük ve kuluçka merkezi destek hizmetleri veriyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi, Gaziantep Organize Sanayi'nde ortağı olduğumuz OSB Teknokent, Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi ve benzeri gibi teknogirişimcilik için iyi imkanları olan bir üniversiteyiz. İyi bir girişimcilik ekosistemi sunduğumuz mezunlarımızın ve öğrencilerimizin başarıları, bu tür teknolojik yatırımları artırma konusunda bizleri daha da motive ediyor. 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kategorisinde yarışan öğrencilerimizin projelerinin birinci seçilmiş olması bizleri de ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak için fikir ve proje üreterek emek veren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ederim” diye konuştu.