HKÜ'nün girişimci öğrencileri 5 günde macera oyunu geliştirdi

Gaziantep'te üniversite öğrencileri insansız hava aracının bir kontrol mekanizması ile hareket ettirilerek, zorlu engellerle donatılmış haritalarda belirli bir zaman diliminde bitiş çizgisine ulaştırılmasını gerektiren 3 boyutlu oyun geliştirdi. “UDRONE” isimli oyun, IOS ve Android cihazlar için AppStore ve Google Play üzerinden indirilerek oynanabilecek.

Tüm dünya ile eş zamanlı olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde yapılan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde geliştirilen “UDRONE”, “LostAndFound” teması kapsamında ikincilik ödülünün sahibi olmuştu. Başlangıçta kayıp eşya bürosundaki bir çalışanın, insanların kayıp eşyalarını bulmaya çalışmasını konu alan oyunun, GGJ'nin sona ermesinin ardından ürünleştirme aşamasında, sürekli oynanabilen ve oynarken daha çok eğlendiren bir oyun olabilmesi için, “teması” üzerinde değişikliğe gidildi. Drone'un bir kontrol mekanizması ile hareket ettirilerek, aşılması zorlu engellerle donatılmış haritalarda belirli bir sürede engellere çarpmadan bitiş çizgisine ulaştırılmaya çalışıldığı bir 3D macera oyununa dönüşen “UDRONE”, GGJ'nin sona ermesiyle birlikte, 5 günlük hızlı geliştirme sürecinin ardından, hem Google Play Store hem de AppStore'da yayınlandı.

5 günde 4 öğrenciden 1 oyun

Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin (KALİTTO) sağladığı altyapı ve HKÜ Kuluçka Merkezi'nde kurulu akademisyen firması YOUDEVO'nun destekleriyle geliştirilen UDRONE'un fikirden ürüne dönüşmesi 5 gün sürdü. İçerisinde “artırılmış gerçeklik” ve “sanal gerçeklik” gibi birçok platformda oyun geliştirebilme imkânı sunan Kuluçka Merkezinde; HKÜ'nün öğrenci girişimcileri Ahmet Ünal Eren, Arda Kozan, Mustafa Melih Konaş ve Tuğcan Çankı, yoğun bir çalışma temposu ile fikirlerini kısa sürede ürüne dönüştürdü. Oyun dünyasında böylece kendine önemli bir yer edinen ve HKÜ'yü gururlandıran “UDRONE”, IOS için; https://apps.apple.com/us/app/udrone/id1552767082 ANDROID için ise; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Youdevo.Udronee

linkleri üzerinden oyun severlerle buluşuyor.