HKÜ'nün yeni öğrencileri oryantasyon ile Gaziantep'i tanıdı

Yeni üniversiteliler, Gaziantep'in tarihi yerlerini rehber akademisyenleri eşliğinde gezerek şehri yakından tanıdı. HKÜ ailesine yeni katılan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan oryantasyon programında tanıtım seminerleri, fakülte tanıtımları, üniversite müzik kulübü konseri, golf sahasının tanıtımı, öğrenci kulüpleri ve çeşitli sanatsal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra son olarak öğrencilerin Gaziantep'i tanıması amacıyla “Gaziantep Kültür Gezisi Etkinliği” gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu gezide öğrenciler; şehrin yapısını, çevresini ve lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gaziantep'in kültürel ve tarihi mirası

HKÜ'ye yeni katılan öğrenciler ilk ziyaretlerinde Gaziantep savunması kahramanlarının kurtuluş mücadelesini, Cumhuriyet dönemi Gaziantep'inin üç boyutlu bir sunumunu ve Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde öğretmenevi balkonundan yaptığı konuşmanın elektronik robotla ve Ata'nın kendi sesiyle canlandırıldığı gösteriyi izledi. Antep halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü figürlerinin yer aldığı Panorama Müzesini ziyaret eden öğrenciler gezinin devamında Gaziantep Emine Göğüş Mutfak müzesiyle en lezzetli yemekleri ve “Antep Yemek Kültürü”nü yakından tanıma imkanı bulurken, Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Kalesi'nde şehri tepeden izledi. Son olarak Gaziantep'in tarihini daha iyi görünür kılan ‘Kültür Yolunu' dolaşan öğrenciler, tüm gün süren gezide Gaziantep'in kültürel mirası ve tarihi dokusu ile tanıştı.

HKÜ oryantasyon günleri kapsamında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere katılan yeni öğrenciler, gerçekleştirilen oryantasyon programında üniversiteyi daha yakından tanıdıklarını, yapılan seminerlerin üniversiteye uyumlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Gaziantep gezisinden de oldukça memnun olduklarını dile getiren yeni HKÜ'lüler, şehrin lezzetlerini ve tarihi yerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yeni öğrenciler “INT-100” dersi kapsamının sonuncusu olan “Gaziantep Kültür Gezisi Etkinliği” ile oryantasyonlarını tamamladı.