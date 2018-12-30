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Hokey Türkiye Süper Ligi Gol Kralı Polisgücü'nden Reza Noruzzadeh Oldu

THF 2018-2019 Kapalı Alan Türkiye Hokey Süper Ligi gol kralı seçilen Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı sporcusu Reza Noruzzadeh 62 golle en fazla gol atan sporcu oldu.


Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonasında gol kralı seçilen Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı sporcusu Reza Noruzzadeh başarı için takım ruhu olması gerektiğini ifade ederek Gaziantep Polisgücü Sporda takım ruhunun hâkim olduğunu ve bütün sporcuların başarı odaklı hareket ettiğini ifade ederek aldığı unvandan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yöneticilere teşekkür eden Reza Noruzzadeh, “Başarımızda Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan ve ekibinin önemli rolü var. Başkanımıza, yönetim kuruluna, antrenörlerimize ve daima yanımda olan sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


“Trophy Türkiye İçin Büyük Önem Taşıyor”


2018 yılı Türkiye Süper ligi gol kralı Reza Noruzzadeh Şubat 2018'de Gaziantep Polisgücü Spor'un Türkiye'yi temsil edeceği Trophy liginin çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Trophy hokey sporunun Avrupa'da ki en yüksek ligidir ve bu ligde dünya devleriyle karşı karşıya geleceğiz. Trophy ligini herkesin ciddiye alması ve takımı sonuna kadar desteklemesi gerekiyor. Türkiye'nin kalbi Şubat 2019'da Hırvatistan'da atacak. Biz kazanmak için gideceğiz. Takıma herkesin destek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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