Hokeyci gelin ve damat düğün öncesinde hokey sahasında

Osmaniye'de oynanmakta olan THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi ilk gününde kadın sporculara sürpriz yapan hokeyci Mehmet ve Seda Yılmaz çifti düğün öncesi sahaya gelerek mutluluklarını hokeyci arkadaşlarıyla paylaştı.

Hokey sahalarında tanışarak evlenme kararı alan Mehmet ve Seda Yılmaz çifti düğün öncesi Osmaniye Hokey Sahasına gelerek THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi ikinci etabına katılan kız hokey takımı oyuncuları ile buluştular. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı oyuncularını kutlayan genç çift Avrupa Şampiyonu sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hokey sporunun aşklarında ki ilk adım olduğunu ifade eden Yılmaz çifti, evlilik hayallerinin ilk adımı olan hokeyi çok sevdiklerini ve çeşitli kulüplerde oynadıktan sonra hakemlik yaptıklarını ifade etti. Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarının yurt içi ve Avrupa başarılarını yakından takip ettiklerini de ifade eden hokeyci gelin ve damat, Türk hokeyinin gelişmesinde bu başarıların önemli rol aldığını sözlerine eklediler. Sahada gelin ve damat kıyafetleriyle genç çifti gören sporcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç çifte de mutluluklar diledi.