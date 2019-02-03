Hokeycilere Trophy için özel forma tasarlandı

Avrupa'da Türkiye'nin gururu Gaziantep Polisgücü Spor Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy Şampiyonasındaki maçlar da sporcular Gaziantep'in gastronomi yönünü de ön plana çıkaracak.

Şampiyona için özel olarak tasarlanan formalarda marka şehir Gaziantep logosu ve Gaziantep gastronomi şehri sloganının yer alması dikkat çekti. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Polisgücü'nün Türkiye ve Gaziantep'i sadece sporla değil, birçok özellikle de Avrupa ve dünya spor kamuoyuna tanıttığını ifade etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kapalı alan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trohpy'de Türkiye'nin temsilcisi Polisgücü Hokey Takımı için özel forma hazırlandı. Formaların ön yüzünde sol üst tarafta Türk bayrağı logosu, sağ üstte kulüp logosunun yanı sıra, Gaziantep logosu ve Gaziantep City of Gastronomy sloganına yer verildi. Formanın sırt bölümünde ise Trophy şampiyonası forma sponsorluğunu üstlenen Banetti makarnanın logosu ve kulüp adına yer verildi. Mavi ve kırmızı renklerde hazırlanan iki ayrı formayla maçlara çıkacak olan takımın Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımı içinde çeşitli etkinliklere imza atacağı açıklandı. Trophy liginin birçok yabancı spor kanalında canlı yayınlanacağına dikkat çekilirken, formaların Gaziantep'in gastronomi kenti unvanını öne çıkaracak şekilde tasarlandığı ifade edildi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şampiyonaya hazırlıklarımız sürüyor. Trophy'e özel bir forma hazırlattık. Bu formada Türkiye ve Gaziantep ön plana çıkarıldı. Gaziantep'in gastronomi kenti olduğunu vurgulayan bir slogana yer verildi. Hokey'de ülkemizin adını başarıyla temsil ederken katıldığımız bütün uluslararası şampiyonalarda Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımına da önem veriyoruz. Gerek formalarımızda ki sloganlar gerekse şampiyona sırasında izleyici ve yabancı ekiplere yönelik yöresel ikramlarımız bu anlamda önemli rol oynuyor” diye konuştu.