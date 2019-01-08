Hokeyin Şampiyonları Vali Gül'ü ziyaret etti

Türkiye Süper Lig Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları Gaziantep İl Emniyet Müdürü ve Polisgücü Spor Onursal Başkanı Faruk Karaduman ve Polisgücü Spor Kulüp Başkan Mehmet Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Heyet ziyarette çalışmalar Vali Gül'e bilgiler verdi. Şampiyonları kutlayan Vali Gül ise başarıya giden yolda takımlara gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

2019 yılında Gaziantep Polisgücü Sporun üç ayrı kategoride Avrupa Şampiyonasına katılacağını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, "Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımları Avrupa'da bilinirlik oranı en yüksek takımlar arasında. Peş peşe altı ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirdik. 2018 yılında üç Avrupa Şampiyonluğu üçte Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kazandık. Önümüzde Şubat Ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa'nın hokey alanında ki en yüksek ligi olan Trophy ligi var. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Şampiyona 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleşecek ve Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacağız” dedi.

Vali Gül Şampiyonları kutladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül şampiyon takım sporcuları, kulüp başkanı ve yöneticileri kutlayarak sporcularla sohbet etti. Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımlarının elde ettiği başarının Gaziantep adına gurur verici olduğuna da dikkat çeken Vali Gül her türlü konuda gerekli desteği vereceklerinin de altını çizdi.