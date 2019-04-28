Hokey'in sultanları Domotex'te

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'nde kapılarını açan Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları Gaziantepli halıcıların büyük ilgisini gördü. Avrupa Şampiyonu her iki takım sporcularıyla sohbet eden halıcılar takımlara gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

THF 2018-2019 Türkiye Süper Ligi maçlarına katılmak üzere Osmaniye'ye hareket etmezden önce Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'de kapılarını açan Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında firmaların stantlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Anka Hastanesi standını da ziyaret eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları forma sponsorluğunu üstlenen Anka Hastanesi yetkililerine teşekkür ettiler. Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çeken kadın ve erkek takımları firma stantlarında da incelemeler yaparak firma yetkilileriyle karşılıklı sohbet etti. Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Osmaniye'de oynanacak olan THF 2018-2019 Türkiye Süper Ligi maçlarına katılmak üzere Osmaniye'ye hareket ettiler.

Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları süper liginin namağlup takımları

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'de Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret eden Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımlarının 27 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye'de oynanacak olan THF 2018-2019 Türkiye Açık Alan Hokey Süper Ligi ikinci etap maçlarında başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Takımlarımızla birlikte bugün Domotex'i ziyaret ettik. Önümüzde öncelikle halen devam eden THF 2018-2019 Türkiye Açık Alan Hokey Süper Ligi var. Birinci etabını her iki takımımızda lider tamamladı. İkinci etap için Osmaniye'ye gidiyoruz. Dileğimiz her iki takımımızın da 4 Mayıs'ta Türkiye Şampiyonluk kupalarını Gaziantep'e getirmek. Bu takım Gazianteplilerin takımı. Bu takımlarda top koşturan sporcularımız bu kentin evlatları. Kulübümüz hokeyin gelişmesi için özellikle alt yapıda önemli adımlar atıyor ve yüzlerce çocuğun sporla tanışmasını sağlıyor. Türkiye Süper Liginin ardından Haziran ayının ilk haftası oynanacak olan iki ayrı Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Erkek takımımız Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında, kadın takımımız da Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Bu yöndeki hazırlıklarımız da sürüyor” dedi.

Polisgücü kadın ve erkek takımları Türkiye süper ligin namağlup liderleri

THF 2018-2019 Türkiye Açık Alan Hokey Süper Ligi birinci etabını namağlup unvanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları ilk etabın Gaziantep'te yapılmasının ardından mevcut tesisin fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle Osmaniye'ye alınan ikinci etap maçlarına katılmak için Osmaniye'ye hareket ettiler. 27 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan THF 2018-2019 Türkiye Açık Alan Hokey Süper Ligi ikinci etabından her iki takımın şampiyon olması bekleniyor. Ligin en güçlü ekiplerine sahip olan Gaziantep Polisgücü Sporu Haziran 2019'un başlarında iki ayrı Avrupa Şampiyonası bekliyor. Takımların Avrupa Şampiyonası içinde çalışmalarını yürüttüğü açıklanırken Türkiye kupalarını 4 Mayıs'ta Gaziantep'e getirmek için mücadele ettikleri de açıklandı.