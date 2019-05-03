Hokeyin sultanları süper ligde şampiyonluğunu ilan etti

Maçları yakından takip eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise, "Sultanlarımızla gurur duyuyoruz. Süper Lig kupasını bugün Gaziantep'e götüreceğiz. Şu ana kadar namağlup unvanla lig serüvenimiz devam etti. Bugün son maçımızın ardından şampiyonluk kupasını alacağız” dedi.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Türkiye Süper Liginde oynadığı 13 maçın tamamından da galibiyetle ayrılarak puanını 39'a yükseltti. Lig boyunca 99 gol kaydeden Hokeyin Sultanları ligde bugün son maçlarını ligin güçlü ekiplerinden Bolu Belediye Spor hokey takımıyla yapacak.

Bugün yapılacak olan maçın ardından düzenlenecek olan kupa töreninde Türkiye Süper Ligi Şampiyonluk kupasını Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı alarak Gaziantep'e getirecek. Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Kaplan “Takım ruhuyla hareket ederek bütün maçlarımızdan galip ayrıldık. Bugün son maçımızı Bolu Belediye Sporla yapacağız. Bu son maçı da alacağımıza inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen yerel, ulusal basın kuruluşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Süper Ligi namağlup kapatmak istiyoruz"

Takımın lige yüksek bir moralle başladığını ve lig boyunca yüksek performans sergileyerek bütün maçlardan galip ayrıldıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı antrenörü Ayşe Kasım, “Kızlarımla gurur duyuyorum. Firesiz bu güne kadar geldik. Bütün maçlarımızda ekip ruhuyla hareket ettik ve bugün inşallah son maçımızın ardından Süper Lig kupasını alacağız. Bizlere sürekli destek veren Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.