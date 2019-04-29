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Hokeyin sultanlarının Süper Lig'deki gol yağmuru devam ediyor

Osmaniye’de devam eden THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Liginin ikinci etabında Saraçoğlu Telekom Egenin Yıldızları Kadın Hokey takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı çekişmeli geçen maçı 8-1’lik skorla kazanarak ligdeki puanını 30’a çıkardı.

Osmaniye'de devam eden THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Liginin ikinci etabında Saraçoğlu Telekom Egenin Yıldızları Kadın Hokey takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı çekişmeli geçen maçı 8-1'lik skorla kazanarak ligdeki puanını 30'a çıkardı.


Namağlup unvanla lig liderliğini sürdüren Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı, oynadığı 10 maçta 69 gol atarak 30 puanla ligdeki mücadelesini sürdürüyor. 3 Mayıs'ta son maçını oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımının süper lig şampiyonluk kupasını kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sporcuları kutlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, başarının tesadüf olmadığını, elde edilen sonuçların uzun ve azimli bir yolun sonucu olduğunu ifade ederek, “Kadın ve erkek takımlarımızın elde ettiği sonuçlardan gurur duyuyoruz. Her iki takımımızda namağlup unvanla ligdeki liderliğini koruyor. Bugün kadın takımımızdan aldığımız güzel haber hepimizi mutlu etmiştir. Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını 3 Mayıs tarihinde alacağımıza inanıyorum” dedi.


Maç sonucunda başarılarından dolayı takımı kutlayan antrenör Ayşe Kasım'da, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuların lig sonuna kadar aynı tempoyla maçlara çıkacağını ve şampiyonluk kupasına odaklandıklarını ifade etti.

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