Hoşgör külliyesi eğitim binası Şahinbey'de yükseliyor

Yaptığı önemli projelere bir yenisini daha ekleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesine önemli bir eser daha kazandırıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Hoşgör Külliyesi Eğitim Binasının temel atma törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Av. Hasan Teke, hayırsever iş adamları Ahmet Ziylan, Ökkeş Eruslu ve vatandaşlar katıldı.

“Şehir adeta yeniden inşa ediliyor”

Temel atma töreni dolayısıyla konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün çok geliştiği bir şehir. Hiç şüphesiz bununda en önemli etkenlerinden bir tanesi sizler gibi hayırseverlerin sayısının fazla olması. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde İlçe Belediye Başkanlarımızın katkılarıyla ve hayırseverlerle birlikte şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Gerek alt yapı gerekse üst yapı anlamında ve gerekse bu tür kadimden gelen kuruluşlar vasıtasıyla şehirde bir çok güzel iş oluyor ama bunların içinden en güzellerinden bir tanesi de hafızların yetişeceği bu güzel mekanların inşa edilmesidir. Binayı yapmak kolay ama binayı yaşatacak olan sizlerin heyecanlarıdır. Allah heyecanlarınızı hep muhafaza etsin” dedi.

“Türkiye'de Hoşgör diye bir mahalle yok”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu tür müesseselerde ilim sahibi çocukların yetişeceğini belirterek, “Türkiye'nin hiçbir yerinde Hoşgör diye bir mahalle ve Kuran Kursu yok. Aslında nasıl bir medeniyetten geldiğimizi bizlere gösteriyor. Hoşgörülü olma, hoş görmeyi yansıtıyor. O yüzden bu temel rahmete ve merhamete atılıyor. Bu temelle birlikte sevgili çocuklarımızın vatanı, milleti ve değerleri için ağaç yaşken eğilir mantığıyla çalışmalar devam ediyor. Bizim medeniyetimizde annenin, babanın birde hocanın eli öpülür. Bu ilme ve maneviyata verilen kıymettir. Ben buradaki bütün hocalarımızın ellerini öpüyorum. Bizim medeniyetimizde Fatihi fatih yapan AK Şemsettinlerdir. AK Şemsettinlerin yetişmesi için bu temellerin atılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Burada binlerce hafız yetişti”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, böyle müesseselerin sayısının çoğalması gerektiğini belirterek, “Böyle köklü bir müessesenin temel atma töreninde bir arada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Burası çok köklü bir müessese. Burası binlerce hafız yetiştirip insanlara ilmi öğretti. Başta rahmetli Adil hocam olmak üzere rahmetli Mahmut amcamız ve bir çok insan Hoşgör Kuran Kursunun yapımı için dişinden tırnağından artırarak, kendi imkanlarıyla burayı ayağa kaldırdılar. Allah onlardan razı olsun.Bunlar önemli müesseseler ve yaşaması lazım. Müslüman bir beldenin en önemli özelliği şanlı bayrağımız ve minarelerimizdir. Bir beldenin İslam ve Türk beldesi olduğunun en büyük nişanesidir. Bunların sayısını artırıp daha da çoğaltmak gerek. Çünkü yetişen neslin ellerinde bayrak, dillerinde Kuran, beyinlerinde ilim olduğu sürece hiç kimseye zarar gelmez tam tersine fayda gelir. Bu olmadığı zaman korkmalıyız. Bu nedenle bu müesseselerin sayısını çoğaltmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Marka kurslardan biri”

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, ülkenin din alimlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye'de marka kurslardan biri olan Hoşgör Kuran Kursunun en modern bir şekilde yeniden yapılanmasına şahit oluyoruz. Bir işi yapmak kolay değil. Yıkmak için bir kişi yeter. Ama yapmak için şairimizin dediği gibi Süleymanlar ve Sinanlar lazım. Bu tür eserlerinde meydana gelmesi kendi başına olmuyor. Sayın Valimizin, Belediye Başkanlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın ve hayırsever iş adamlarımızın emekleri var. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Başkan tahmazoğlu'na teşekkür ederim”

Hayırsever iş adamı Ahmet Ziylan, çok duygulandığını belirterek, “Senelerdir sadece Gaziantep'in değil tüm bölgenin resmi Kuran kursu olan Hoşgör Kuran Kursu'nu çeşitli nedenlerden dolayı yıkmak zorunda kalınmıştı. Şimdi ise yenisinin temelini atıyoruz. Hoşgör Külliyesi Eğitim Binası'nın kaba inşaatının yapacak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na huzurlarınıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız”

Hayırsever iş adamı Ökkeş Eruslu, hiçbir dış gücün birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece ülkemize gücünün yetmeyeceğini belirterek, “Bu günleri yıllarca arz ettik. Cenab-ı Allah'ta lütfetti. Bugün hep beraber birlikteyiz. Böyle olduğumuz sürece kilometrelerce öteden gelen ne Amerika'sı, nede Rusya'sı nede diğerleri inanın bizden bir şey anlayamazlar. Bu topraklar bizim ecdadımızın kanıyla sulanmış topraklardır ve ona her zaman sahip çıkacağız. Bu tür yerler ne kadar çoğalırsa ülkemizin sigortası olacaktır” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi tarafından inşa edilen Hoşgör Külliyesi Eğitim Binası bin 500 metrekare inşaat alanına 5 kat olarak inşa ediliyor. Külliyenin içerisinde Dershane (Hafızlık) Sınıfları, Yatakhaneler ve Yemekhane bulunacak.