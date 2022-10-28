Hububat sektörü Mardin'de buluştu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Hububat Sektör Buluşmasının birincisi Mardin'de gerçekleşti.

Sektör buluşması çerçevesinde bir otelde düzenlenen panele Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Mardin iş dünyasının temsilcileri ve ihracatçılar katıldı. Panelin açılışında konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin'in tarım ve tarıma dayalı sanayide hızla geliştiğini söyledi. Vali Demirtaş, “Hububat Buluşmasının ilkine Mardin olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım, milli ekonomimizin temel sektörlerinden birisidir. Şehrimiz buğday, mısır, mercimek, pamuk gibi tarımsal üretimlerde ülke çapında söz sahibidir. Mardin aynı zamanda Türkiye'nin un üretim merkezidir. Yaklaşık 784 bin tonluk un üretimi ile 380 milyon dolarlık gelir sağlamaktadır. Mardin Valiliği olarak tarım ve tarıma dayalı sanayinin bölgemizde geliştirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Çağlar Göksu ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan katıldı.

''Türkiye tuzağa düştü''

Prof. Dr. Mustafa Bayram, panelin açılışında hububat sektörü ile ilgili genel bir durum değerlendirmesi yaptı. Türkiye'nin hububat ekili alanlarının hızla daralmasının yanlışlığına dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, “Hububat veya tahıl, artık silah olarak görülüyor. Her ülke stratejik öneme sahip olan gıda politikasını yeniden belirliyor. Ancak çok ilginçtir ki, Türkiye'de hububat ekili alanlar azalıyor. Hububat ekili alanlara meyve fidanları dikilmektedir. Son 20 yılda Türkiye böyle bir tuzağa düştü. Sorunlarımızın temelinde bu plansızlık yatmaktadır. Hızla bu tuzaktan kurtulmak gerekiyor” dedi.

''Mardin, un ihracatında Türkiye Şampiyonu''

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, panelin başlangıcında Birliğin yaptığı çalışmalar hakkında ihracatçılara bilgi verdi. Başkan Kadooğlu, Hububat Buluşmalarının birincisi için Mardin'in tercih edilmesini, “Mardin, Türkiye'nin en fazla un ihracatı yapan şehridir. Bu gurur verici bir durumdur. Bölgemizde Gaziantep'ten sonra en büyük ihracat şehrimiz de Mardin'dir. Bu nedenle hububat buluşmalarının birincisini Mardin'den başlattık” diye konuştu.

“Habur bizim için çok önemli”

Birlik Yönetimi olarak ihracatın önündeki engellerin kaldırılması ve yeni pazarların bulunması amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Kadooğlu, “Biz sorunların bize gelmesini beklemeden her ay tüm sektörleri masaya yatırıyoruz. O sektörle ilgili sorunları tespit edip, çözüm önerilerimizle birlikte Bakanlıklarımızdaki ilgili birimlere iletiyoruz. Gerek Ticaret Bakanlığımızla gerekse de diğer bakanlıklarımızla iyi bir diyalog ortamımız var. Taleplerimiz ciddiye alınıyor ve çözümü için gerekli adımlar atılıyor. Mesela bizler için çok önemli olan Habur Kapısında yaşanan sorunlar vardı. Girişimlerimiz sonucu önemli adımlar atıldı. Başta Mardin Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde açıklamada bulundu.

“Finansmana erişimde sorunlar devam ediyor”

Başkan Kadooğlu ayrıca, ihracatçıların yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Kadooğlu, “Finansmana erişimde sorun yaşamaya devam ediyoruz. Bunun yanında enerji maliyetleri çok yüksek. Dünyada enerji maliyetleri arttı am bu maliyetlerle üretimde sürekliliği sağlamak kolay olmaz. Devletimizin mutlaka üreticiyi desteklemesi gerekiyor. Bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.

Tiryakioğlu: Fuarcılık alanında da söz sahibi olmak istiyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da panelde yaptığı konuşmada, Sektör Kurulu'nun yapısı ve çalışma şekli ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Türkiye'de gıda alanında uluslararası arenada söz sahibi bir fuar düzenlemek için çalışmalara başladıklarını belirten Tiryakioğlu, “Üreten ve ihraç eden biziz. O zaman dünyanın en büyük fuarını neden ülkemizde düzenlemiyoruz diyerek yola çıktık. Önemli aşama kaydettik” şeklinde bilgi verdi.

“Dünyada yeni bir düzen oluştu”

Tiryakioğlu, gıdanın tüm dünya için öneminin her geçen gün arttığına da dikkat çekerek, “Rusya-Ukrayna savaşı hububatta tedarik zincirinin kırılmasına neden oldu. Dünyada yeni bir düzen oluştu. Bu yeni düzenle birlikte dengeler çok değişti. Bir tahıl koridoru oluşturuldu. Türkiye için önemli bir başarı oldu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız çok tutarlı davrandı. Tüm dünyayı etkileyen bir tahıl koridorunun oluşmasını sağladık. Gelecekte bizim sıkıntı yaşamamamız için tüm sistemimizi ona göre yapmalı, planı hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Göksu, destekleri anlattı

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Çağlar Göksu, panele katılanlara Ticaret Bakanlığının çalışmaları ve devlet destekleri ile ilgili bilgiler verdi. Göksu, “Bizi 1,1 milyar dolar ihracata taşıyan ve dünya ihracatında yüzde 25 oranında pay sahibi olmamızı sağlayan sektörün temsilcileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hububat önemli bir sektör. Çünkü lokomotif bir sektör, arkasından diğer sektörleri de sürüklüyor” şeklinde konuştuktan sonra, Dahilde İşleme Rejimi, ihracatın artırılması, ihracatçılara verilen destekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

''Mardin kabuğunu kırıyor''

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan da, paneldeki konuşmasında şunları söyledi: “Mardin, bir tarih ve kültür kentidir. Mardinliler de iyi bir girişimcidirler. Tarıma dayalı sanayi var. Öncelikle kendi ürünlerimiz için tesis kurduk. Böylece sanayileşmeyi hızlandırdık. Bizim iki ülkeye sınırımız var. Bunun ticaretimize büyük katkısı var. Dünyanın en kaliteli durum buğdayı bu bölgede yetişiyor. Un ihracatının yüzde 33'ünü tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Mardin gelişiyor, kabuğunu kırıyor. Yatırımlar hızlı bir şekilde artıyor.”

Mardin'in sanayi ve ticaret alanındaki potansiyelinin büyük olduğuna da dikkat çeken Başkan Duyan, 1 OSB'nin ardından ikinci OSB'nin de tüm parsellerinin dolduğunu, 3. ve 4. OSB için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Panelistler son bölümde de katılımcıların sorularını yanıtladı.