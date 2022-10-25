Hububat sektörü Mardin'de buluşuyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 27 Ekim 2022 Perşembe günü Mardin'de Hububat Sektör Buluşması gerçekleştirileceği açıklandı. Celal Kadooğlu Başkanlığında gerçekleştirilecek buluşmaya hububat sektörünün temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci ili konumundaki Mardin hububatçıları ağırlayacak. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu tarafından düzenlenecek olan Hububat Sektör Buluşmasına bölgeden çok sayıda üretici ve ihracatçının katılması bekleniyor. Başkan Kadooğlu sektörel gelişimin hızlandırılması ve sektörde yer alan paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi için yürüttükleri çalışmalara bir yenisini ekleyerek Sektör Buluşmaları adı altında bölge illerinde bir dizi etkinlikle üretici ve ihracatçıları bir araya getirerek sektörel sorunları masaya yatıracaklarını ifade etti. Kadooğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olarak, sektörümüzü geleceğe taşıyacak yegâne gücün birlik ve beraberliğimiz olduğuna inandık ve göreve geldiğimiz günden bu yana sektörümüzdeki dayanışma ve istişare ekosistemini geliştirmek üzere çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz.

Bu çerçevede, bölgemizin her ilindeki tüm sektör temsilcilerimizle bir araya gelebilmek, sektörün sorunlarını ve vizyonunu tüm paydaşlarımız ile istişare edebilmek üzere Hububat Sektör Buluşma Toplantıları düzenleyeceğiz. Bu toplantıların ilkini 27 Ekim 2022 tarihinde sektörümüz açısından bölgemizin en önemli duraklarından Mardin'de yapmaya karar verdik. Söz konusu etkinliğe katılımın yüksek olacağına inanıyoruz” dedi.