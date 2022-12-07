Hububat ve bakliyat ihracatı yüz güldürüyor

Hububat ve bakliyat ihracatı ile ilgili bilgi veren Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Celal Kadooğlu Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Başkan Kadooğlu toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede ihracatı artırmak amacıyla yürütülen projelerin meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. Bakan Celal Kadooğlu, 2022 yılını rekor ihracat artışı ile kapatmayı planladıklarını belirterek, "Ülke ekonomisini ihracatla büyütmek amacıyla projelerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi. Başkan Kadooğlu, bu yılın ilk 11 ayında en fazla doğu bloku ve Amerika ülkelerine yapılan ihracatta büyük artış sağlandığını belirterek, "Eski doğu bloku dediğimiz ülkelere yapılan ihracatımız neredeyse ikiye katlandı. Bu ülkelere yapılan ihracatta yüzde 93 oranında artış sağlamayı başardık. Diğer taraftan Amerika ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 39 oranında artması da son derece büyük bir başarıdır. Toplamda ihracatımız bu yıl ilk 11 ayında yüzde 23 oranındaki artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçılarımızın bu başarısı ile onur ve gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Sektörün ihracat hedeflerini değerlendiren Başkan Kadooğlu, ekip çalışması ve projelerle hedefleri aştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

" Güneydoğu Anadolu Hububat Birliği olarak sektörümüzde en fazla ihracat yapan birliğiz. Birlik olarak temel hedefimiz, dünyanın en ücra köşesinde bile yaşayan insanların hububat ve bakliyat ihtiyacını karşılayabilmektir. Bu amaçla proje bazlı çalışmalara ağırlık veriyoruz. Uluslararası fuarlara katılmayı önemsiyoruz. Fuarlarda açtığımız stantlarımıza gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutarak, fuar sonrası bunu arşiv haline getirip bütün ihracatçılarımızla paylaşıyoruz. Bu çok faydasını gördüğümüz bir proje haline geldi. Bir sonraki projemiz de hububat çalıştayı olacaktır. Bu proje ile sektördeki sıkıntıları ortaya koyup, çözüm önerileri konusunda beyin fırtınası yapacağız. Daha sonra ortaya çıkacak çözüm önerilerini gerekli mercilere ileterek, ihracatımızın daha da artmasını sağlayacağız. Bu proje ile birlikte ihracatı artırmak amacıyla ortaya çıkacak yeni fikirler ve projeler önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalara hız katacaktır. Kısacası alışılagelmiş klasik yöntemlerin yanında dünyadaki gelişmeleri takip ederek, pazar çeşitliliğini artırarak, üretilen ve ihracat edilen ürün yelpazesini genişleterek ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz."