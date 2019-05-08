Hububatçılar İç Anadolu'da sektör temsilcileriyle buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası, yeni hasat sezonu öncesi 11 Nolu meslek grubunda yer alan hububatçı üyelerine yönelik İç Anadolu Bölgesinde Kayseri, Çorum, Nevşehir ve Kırşehir illerini kapsayan iş gezisi düzenledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz'ün başkanlık ettiği, yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, bölgede bulunan ticaret borsaları, tüccar, çiftçi ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgeler arası ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulundular.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Kayseri Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret eden GTB üyeleri, burada borsa yönetim kurulu üyesi Yunus Karaca ile bir araya geldiler. Kayseri'de yapılan hububat üretimi hakkında açıklamalarda bulunan Karaca, iklimsel nedenlerden dolayı son yıllarda kentte buğday üretiminde bir azalmanın görüldüğünü ifade etti.

Kayseri'de 2017 yılında 366 bin ton olarak gerçekleşen buğday rekoltesinin, 2018'de 303 bin tona kadar gerilediğini kaydeden Karaca, hububatta kaliteyi ve verimi artıracak projeler ile ikili iş birliği çalışmalarına her zaman açık olduklarını söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz ise ziyarette yaptığı konuşmada, yeni hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, Gaziantep gıda sanayisi hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Alagöz, un, makarna ve bulgur gibi buğday kökenli birçok sektörde ülke üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasının Gaziantep'ten karşılandığını dile getirdi.

GTB'nin global projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Alagöz, Türkiye'de sektörleri adına bir ilk oluşturacak olan Antepfıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsasını bu yıl içerisinde hizmete kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Hububat Emtia Merkezine yönelik çalışmalarının ise devam ettiğini belirten Alagöz, Hububat Emtia Merkezi, Gazi şehrimizi tarımda bir cazibe merkezi ve uluslararası ticarette önemli bir üs merkezi haline getirecek. Fizibilite çalışmalarını tamamladığımız Hububat Emtia Merkezi tamamlandığında modern laboratuvarları, elektronik satış salonları, lisanslı depoları, tüccar ofisleri ve sosyal tesisleriyle bölge tarımına yeni bir bakış açısı ve soluk kazandıracak” dedi.

GTB üyeleri bölgede diğer illere yaptıkları ziyaretlerde ise tüccar ve üreticilerle bir araya gelerek, hububat ekim alanlarında incelemelerde bulundular.