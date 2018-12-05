Hububatçılar Türk Lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor

2018 yılını dünyanın birçok ülkesinde yoğun tanıtım programlarıyla geçiren ve ihracat artışına önemli katkılar sağlayan Güneydoğulu ihracatçılar bu kez de İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na katılarak tanıtım faaliyetlerini sürdürdü.

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na katılarak ürün tanıtımı gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği standı büyük ilgi gördü. 26 ülkeden 350 firmanın ve 80 ülkeden 40 bin ziyaretçinin katıldığı fuarı değerlendiren TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya “Anadolu'nun lezzet öykülerini ve bu öykülerin temelini oluşturan ürünlerimizi tanıtmaya her platformda devam ediyoruz. Dünyanın en büyük helal gıda zirvesi bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TİM ve İhracatçı Birlikleri, TOBB, Kalkınma Bakanlığı, DEİK, TÜBİTAK, TSE gibi kurumların destekleriyle İstanbul'da gerçekleşti. Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri adına bizler de bir stant açarak ürünlerimizi tanıtırken Türk lezzetlerinin de tadımını sağladık. Yaklaşık 10 bin kişiye ünlü şeflerimiz tarafından hazırlanan ürünlerimizden yapılmış yemeklerimizin tadımı yaptırıldı. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği ilgi önümüzdeki dönemde ihracat artışımızın daha yüksek oranlara ulaşacağı yönünde bir kanaat oluşturdu. Elbette 2018 yılında yürüttüğümüz ve dünyanın ihracatımız için önemli pazarlarında etkin olarak gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivalimize de devam edeceğiz. 2018 yılının son ayında da sektörümüzle ilgi ihracatın olumlu artış seyredeceğini düşünüyoruz. 2018 yılının 11 aylık sürecinde Birliğimizce önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.8'lik bir artışla 1 milyar 924 milyon 788 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Yıl boyunca gerçekleştirilen uluslararası platformlardaki tanıtım çalışmalarımızla ilgili genel değerlendirmelerimizi yaparak 2019 yılı yol haritamızı oluşturacağız ve yeni yılda ortaya koyacağız hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.