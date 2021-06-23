Hububatçılardan, ilk beş ayda 3 milyar 389 milyon 493 bin dolarlık ihracat

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak-Mayıs 2021 döneminde Türkiye genelinden toplam 212 ülke ve serbest bölgeye 3 milyar 389 milyon 493 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Pandemi sürecini sektördeki ihracatçılarımızla birlikte çok iyi yönettik ve ihracatımız kesintiye uğramadan bütün ülkelere ve bu ülkelerdeki müşterilerimize taahhütlerimizi zamanında yerine getirdik” dedi.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait ihracat gündeminin yanı sıra dünya genelinde halen devam eden pandemi sürecini ve sektörel sorunları masaya yatırarak değerlendirmeler yaptı. 2020 yılının bütün sektörler için olduğu gibi hububat bakliyat sektörü için de zorlu bir yıl olduğuna dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu süreci ülke olarak ve hububat bakliyat sektörü olarak çok iyi yönettiklerini ifade ederek, “Yılın ilk beş aylık sürecini ihracatımızı arttırarak geride bıraktık. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının ilk beş aylık sürecinde de birçok sorunla karşı karşıyayız. Aldığımız önlemler, yürürlüğe koyduğumuz projeler bu sorunları aşmamızda önemli rol oynuyor. Ancak pandemi ile birlikte dünya genelinde insanlığın hızla fakirleştiğini, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu gibi bölgeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde satın alma güçlerinin hızla düştüğünü görüyoruz. En temel ihtiyaç maddeleri dışında ki ürünlere yönelik taleplerin azalmasında elbette yaşanan salgın ve buna bağlı olarak iş gücü kaybı söz konusu. Diliyoruz ki 2021 yılının ikinci yarısında yaşanan pandemi süreci aşı ve diğer uygulamalarla son bulur ve bütün dünya derin bir nefes alır” dedi.

“Her sıkıntı yeni bir fırsat getirir, milli lojistik ağımızı kurmak zorundayız”

2020'de olduğu gibi 2021 yılının ilk beş aylık sürecinde de konteyner taşımacılığında büyük sıkıntılar yaşayan ihracatçıların bu sorunuyla ilgili çözümü için önemli çalışmalar olduğunu da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “Ülkemiz ihracatın önemini kavrayan ve üretimini ihracata yönlendiren bölgesinin ve dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor. Elbette dış ticaretimizde sürdürülebilirliğin temelini oluşturan unsurların başında global markalaşma, kaliteli ürünler ve lojistik gibi unsurlar gelir. 2020 yılı lojistik alanında yaşanan konteyner krizinden dolayı ihracatçılarımızı bir hayli zorladı, bu zorlanmayı 2021'in ilk beş ayında da yaşadık. Bize göre buradaki en önemli çözüm kolları sıvayarak milli lojistik sistemimizi kurmakla mümkün. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz ve hükümetimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızlandırarak uluslararası lojistik arenasında yer almalıyız. Bölgemizden bazı firmaların ilk adımları attığını ve kendi lojistik sistemini kurma çabalarını da memnuniyetle destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020'nin ilk beş ayında Türkiye en fazla pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar ve buğday unu ihraç etti”

Hububat bakliyat sektörünün 2021 yılının ilk beş aylık diliminde 212 ülke ve serbest bölgeye 485 milyon 797 bin dolarlık pastacılık ürünleri, 422 milyon 501 bin dolarlık bitkisel yağlar, 390 milyon 30 bin dolarlık buğday unu, 381 milyon 891 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller, 289 milyon 362 bin dolarlık makarna, 279 milyon 106 bin dolarlık kakaolu mamuller ile 162 milyon 200 bin dolarlık yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, bu ürünleri 89 milyon 473 bin dolarlık ihracatla mercimek, 81 milyon 174 bin dolarla margarin, 59 milyon 532 bin dolarla nohut, 46 milyon 352 bin dolarla bulgur, 33 milyon 923 bin dolarla çeşitli yemler, 33 milyon 370 bin dolarla irmik, 22 milyon 934 bin dolarla baharat çeşitleri ve 6 milyon 99 bin dolarlık ta fasülye ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederken, yine bu süreçte hububat bakliyat sektörünün 605 milyon 747 bin dolarlık sektörle ilgili diğer ürün ve mamulleri de ihraç ettiğini sözlerine ekledi.

GAİB en fazla ihracata imza atan birlik oldu

Türkiye genelinden 2021 yılının ilk beş aylık diliminde 212 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirilen 3 milyar 389 milyon 493 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumları ve mamulleri ihracatında Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştiren birlik GAİB bünyesindeki Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. GAİB bünyesinden yılın ilk beş aylık sürecinde sektörden toplam 974 milyon 418 bin dolarlık ihracata imza atıldı. GAİB'i 948 milyon 185 bin dolarla İİB, 591 milyon 783 bin dolarla AKİB, 359 milyon 277 bin dolarla OAİB, 234 milyon 652 bin dolarla EİB ve 83 milyon dolarla 306 KİB takip ederken diğer birliklerden de bu süreçte 197 milyon 664 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkeleri hububatçıların gözdesi

2020 Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları arasında ilk sırayı 1 milyar 313 milyon 618 bin dolarla Ortadoğu ülkelerin aldığını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ikinci sırada 749 milyon 546 bin dolarla Afrika ülkelerinin ve üçüncü sırada 406 milyon 798 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığını ifade etti. Altunkaya, bu ülke gruplarını 332 milyon 539 bin dolarla Amerika ülkeleri, 204 milyon 64 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkeleri, 165 milyon 485 bin dolarla eski doğu bloku ülkeleri, 165 milyon 485 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 88 milyon 260 bin dolarla Türk Cumhuriyetleri'nin yer aldığını ifade ederek, bu süreçte dünyanın farklı bölgelerindeki serbest bölgelere de 23 milyon 80 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Birleşik Devletlere

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ülke genelinden yılın ilk beş aylık sürecinde dünya genelinde toplam 212 ülke ve serbest bölgeye 3 milyar 389 milyon 493 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16.9'luk bir artış gösterdiğini ifade ederek pandemi sürecinde rekor üstüne rekor kıran ihracatçıları kutladığını da ifade ederek ülke bazlı ihracatta ilk sırayı 552 milyon 23 bin dolarlık ihracatla Irak'ın aldığını, bu ülkeyi 221 milyon 410 bin dolarla Suriye'nin takip ettiğini ve üçüncü sırayı ise 178 milyon 12 bin dolarla Bileşik Devletler'in aldığını sözlerine ekledi. Bu ülkeleri ise 141 milyon 885 bin dolarla Yemen, 113 Milyon 631 bin dolarla Almanya, 110 milyon 967 bin dolarla Libya takip etti.