HÜDA PAR'dan GGC'ye ziyaret

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunan Mehmet Nakşi Erat adaylarının hazır olduğunu ve genel merkezden talimat beklediklerini söyledi.

“Zaten sahadayız”

İttifakın söz konusu olması durumunda 'yok' demeyeceklerini belirten Erat, "Tüm partilerin adaylarını açıklaması bekleniyor. İttifak söz konusu olmazsa her yerde seçime gireriz. Adaylarımız hazır. Temayül yaptık. Eğer bir karar verilirse adaylarımız gerektiği gibi çalışmalarına devam eder. Zaten sahadayız. İttifak söz konusu olursa ona da yok demeyiz. Bu haftalarda belli olur zaten" dedi.

Halkın iktidara alternatif bulamadığını ve bu yüzden seçimin sonucununda yine belli olduğunu dile getiren Erat, “Aslında şikayet çok fazla. Halk iktidara alternatif göremediği için yine seçimin sonucu da belli gibi. Bir muhalefet yapılamıyor. Asgari ücretlilere çağdaş köle diyorum. Köleler eskiden daha rahattı. Açlık sınırı 1950 TL. Gençler kontrolden çıktı. Televizyondaki mafya dizileri gençlere kötü örnek oluyor” şeklinde konuştu.

"Ayni mesafedeyiz"

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm partilere aynı mesafede olacaklarını ifade eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Yerel seçimlerin tüm ülkemize ve Gaziantep'e hayırlar getirmesini diliyorum. Her şeyin bu milletin refahı için olacağından şüphem yok. Biz yerel seçim öncesi her partiye aynı mesafede olacağız. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun” ifadelerini kullandı.